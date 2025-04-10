Bakan Yerlikaya duyurdu: Minguzzi ailesini tehdit eden şüpheliler yakalandı
İstanbul Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini hedef alan saldırganlar yakalandı. Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Sosyal medya hesaplarından failleri öven ve aileye tehdit içerikli mesajları veren 5 şüpheli şahıs, güvenlik güçlerimizce yakalandı. 4’ü Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) olmak üzere B.A., H.E.A, K.G., E.K. ve A.S.D. adlı şüpheli şahıslar, Asayiş Şube Müdürlüğümüze intikal ettirildi.' dedi.
Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonrası hayatını kaybeden 15 yaşındaki Matti Ahmet Minguzzi'nin acı kaybı aileyi sosyal medya hesapları vasıtasıyla tehdit eden 4 sanık polis ekiplerinin düzenlediği çalışma sonrasında yakalandı. Faillere ilişkin açıklama yapan Bakan Yerlikaya, 4'ü Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) olmak üzere B.A., H.E.A, K.G., E.K. ve A.S.D. adlı şüpheli şahıslar, Asayiş Şube Müdürlüğümüze intikal ettirildi" diyerek yakalamayı sosyal medya hesabından duyurdu.
5 ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi İstanbul Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Bu elim hadise sonrası sosyal medya hesaplarından failleri öven ve aileye tehdit içerikli mesajları veren 5 şüpheli şahıs, güvenlik güçlerimizce yakalandı" diye konuştu.
Yerlikaya, 4'ü Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) olmak üzere B.A., H.E.A, K.G., E.K. ve A.S.D. adlı şüpheli şahısların, Asayiş Şube Müdürlüğüne intikal ettirildiğini duyurdu.
YERLİKAYA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
"Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın acılı annesi Yasemin Hanım'ı telefonla arayarak bir kez daha acısını paylaştık" diyen Yerlikaya, "Hayatını kaybeden evladımıza Allah'tan rahmet; ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
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