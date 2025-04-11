Minguzzi ailesine gönderilen tehdit mesajı ortaya çıktı! O şahıs da gözaltında...
Kadıköy’de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada yargılanan iki sanık dün hakim karşısına çıktı. Öte yandan, aileye yönelik tehdit mesajlarıyla ilgili soruşturmada 4’ü çocuk 5 kişi adliyeye sevk edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aileye tehdit içerikli mesajlar atan K.Y. isimli şahsın Gümüşhane’de yakalandığını duyurdu. Böylece olayla ilgili toplam 6 şüpheli gözaltına alınırken kan donduran tehdit mesajında “Emanetleri doldurduk, hazır bekleyin” ifadelerinin yer aldığı görüldü.
Kadıköy'de İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2 sanık dün hakim karşısına çıktı. Ailenin tehdit edilmesiyle ilgili soruşturmada da 4'ü çocuk 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.
"EMANETLERİNİ DOLDURDUK HAZIR BEKLEYİN"
Kan donduran mesajda ise, "Yakında sizin ve oğlunuzun tabutunun yanında olacağım. Mezarın adresini biliyoruz. Emanetleri doldurduk, hazır bekleyin" şeklinde ifadeler yer alıyor.
O ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda "Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın ailesine tehdit mesajları atan K. Y. isimli şahsın GÜMÜŞHANE'de olduğu belirlenmiş; İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerimizce koordineli yapılan çalışmalar neticesinde şahıs Gümüşhane'de yakalanmıştır. Dün yakalanan 5 şüpheli birlikte toplamda 6 şüpheli yakalanmıştır. Kamuoyu saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isterken B.B'nin bıçakladığı Minguzzi, U.B. tarafından yerde tekmelenmişti.
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