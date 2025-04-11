Minguzzi ailesini tehdit edenlerin ifadeleri ortaya çıktı! Suspus oldular
Kadıköy’de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesinin ardından ailesine yönelik sosyal medya üzerinden yapılan silahlı tehdit paylaşımlarıyla ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheliden 33 yaşındaki B.A.'nın ifadesi tamamlandı. B.A., Gasp Büro Amirliği’ndeki ifadesinde, "Ne öleni ne de öldürenleri tanıyorum. Paylaşımları bilinçsizce yaptım, pişmanım" dedi. B.A. ile birlikte yaşı küçük 4 şüpheli de adliyeye sevk edildi.
Kadıköy'de öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesinin sosyal medya üzerinden silahlı videolar yayınlayarak tehdit edilmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüphelinin sorgusu tamamlandı.
Gasp Büro Amirliğinde ifade veren 33 yaşındaki B.A. "Ben ne öleni ne de öldürenleri tanıyorum. Bilinçsiz bir şekilde bu paylaşımları yaptım. Pişmanım" dedi. B.A., yaşı küçük olan 4 şüpheliyle birlikte adliyeye sevk edildi.
"BİLİNÇSİZ BİR ŞEKİLDE YAPTIM"
Gasp Büro Amirliğinde 3 sayfalık ifade veren B.A.'nın ifadesinde, "Hesap bana aittir. Cinayeti sosyal medya üzerinden öğrendim. Ancak ne ölen çocuğu ne de ailesini tanıyorum. Onu vuranları ya da yakınlarını da tanımıyorum. Paylaşımları bilinçsiz bir şekilde yaptım. Şimdi yaptıklarıma çok pişmanım" dediği öğrenildi.Polis yaptığı incelemede B.A. ile şüpheliler arasında bir arkadaşlık ya da illiyet bağı bulunmadığının tespit edildiğini, şüpheli hakkında herhangi bir suç kaydı bulunmadığını belirledi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Şüpheli B.A. hakkında 'Silahlı tehdit', 'Birden fazla kişiyi tehdit' suçlamasıyla işlem yapıldığı, B.A. ve Çocuk Şube Müdürlüğünde işlemleri süren yaşı küçük 4 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer yandan yaşı küçük çocuklardan birinin evinde bulunan ruhsatsız silahın herhangi bir suçta kullanılıp kullanılmadığının araştırıldığı da öğrenildi.