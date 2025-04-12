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Başkan Erdoğan'a AK Parti Antalya İl Başkanlığı'nda vatandaşlardan sevgi seli

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.04.2025 19:51 Güncelleme: 12.04.2025 19:51
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Başkan Erdoğan’a AK Parti Antalya İl Başkanlığı’nda vatandaşlardan sevgi seli

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Antalya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Başkan Erdoğan'a vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Antalya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin karşıladı.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Başkan Erdoğan'a vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.

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Başkan Erdoğan’a AK Parti Antalya İl Başkanlığı’nda vatandaşlardan sevgi seli Başkan Erdoğan’a AK Parti Antalya İl Başkanlığı’nda vatandaşlardan sevgi seli Başkan Erdoğan’a AK Parti Antalya İl Başkanlığı’nda vatandaşlardan sevgi seli

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