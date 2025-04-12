Emine Erdoğan’dan Filistinli çocuklar için vicdan çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında gerçekleştirilen "Ayrışan Dünyada Geleceği İnşa Etmek: Eğitimin Dönüştürücü Gücü" başlıklı panele katıldı. Panelde, lider eşleri, çeşitli ülkelerden bakanlar ve uluslararası kuruluş temsilcileriyle bir araya gelen Erdoğan, eğitim kavramının sadece bireyleri değil, toplumları ve küresel barışı da dönüştürebileceğini vurguladı.

EĞİTİM, BARIŞIN VE UMUDUN TAŞIYICISI

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda panele dair izlenimlerini aktaran Emine Erdoğan, eğitimin bireysel gelişimin çok ötesinde, toplumsal direncin ve dünya barışının teminatı olduğunu ifade etti. Türkiye'nin küresel eğitim markası olan Maarif Vakfı Okullarının, bu anlayış doğrultusunda yalnızca bilgi değil, aynı zamanda Türkiye'nin adil, kucaklayıcı ve barışçıl yaklaşımını da dünyanın dört bir yanına taşıdığını belirtti.

"FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR İÇİN SESLERİMİZİ BİRLEŞTİRELİM"

Panelde savaşın etkilediği coğrafyalardaki çocuklara özel bir yer ayıran Emine Erdoğan, özellikle Filistinli çocukların yaşadığı trajedilere dikkat çekti. Şu sözleriyle güçlü bir vicdan çağrısında bulundu:

"Bu anlamlı panel vesilesiyle, savaşın paramparça ettiği coğrafyalardaki çocuklar, özellikle de kalem yerine kaygı, umut yerine korku taşıyan Filistinli çocuklar için seslerimizi birleştirdik. Zira çocuklara yaşam hakkı bile sunamadığımız dünyamızda, eğitim hakkı sıralamanın çok gerilerinde kalıyor. Çocukların hiçbir savaşın tarafı olamayacağını, insanlığın felce uğramış vicdanına hatırlatmamız gerekiyor."