Bakan Fidan Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile görüştü

Bakan Fidan dünyadaki gelişmeler ile iki ülke ilişkilerine dair konuların görüşüldüğü tahmin edilen toplantıya dair sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Paylaşımında, Fidan'ın, ADF marjında Mahmud ile bir araya geldiği belirtildi.

Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 4. Antalya Diplomasi Forumu çeşitli panel ve oturumlarla 13 Nisan'a kadar devam edecek.