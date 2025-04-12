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Bakan Fidan Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 12.04.2025 19:58
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Bakan Fidan Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı 4. Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) Somali Federel Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü.

Bakan Fidan dünyadaki gelişmeler ile iki ülke ilişkilerine dair konuların görüşüldüğü tahmin edilen toplantıya dair sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Paylaşımında, Fidan'ın, ADF marjında Mahmud ile bir araya geldiği belirtildi.

Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 4. Antalya Diplomasi Forumu çeşitli panel ve oturumlarla 13 Nisan'a kadar devam edecek.

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Bakan Fidan Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile görüştü Bakan Fidan Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile görüştü Bakan Fidan Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile görüştü
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