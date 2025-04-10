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İBB eylemleri sonrası tutuklanan 102 genç tahliye edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.04.2025 16:09 Güncelleme: 10.04.2025 16:25
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İBB eylemleri sonrası tutuklanan 102 genç tahliye edildi

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanması sonrasında başlayan gösterilerde gözaltına alınan ve tutuklanan 102 kişi daha tahliye edildi. Tahliye edilenler arasında Berkay Gezgin de var.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından İstanbul'da çıkan olaylarda gözaltına alınan şüpheliler hakkındaki soruşturma sürüyor.

SOKAK EYLEMLERİNDE TUTUKLANAN 102 KİŞİYE TAHLİYE

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalar sonrası başlayan protestolarda gözaltına alınan gençlerden 102'si için daha tahliye kararı verildi.

Tahliye edilenler arasında Berkay Gezgin de var.

Öte yandan 139 kişinin olduğu dosyada 25 kişinin de ev hapsi kaldırıldı.

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İBB eylemleri sonrası tutuklanan 102 genç tahliye edildi İBB eylemleri sonrası tutuklanan 102 genç tahliye edildi İBB eylemleri sonrası tutuklanan 102 genç tahliye edildi

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