İBB eylemleri sonrası tutuklanan 102 genç tahliye edildi
Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanması sonrasında başlayan gösterilerde gözaltına alınan ve tutuklanan 102 kişi daha tahliye edildi. Tahliye edilenler arasında Berkay Gezgin de var.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından İstanbul'da çıkan olaylarda gözaltına alınan şüpheliler hakkındaki soruşturma sürüyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalar sonrası başlayan protestolarda gözaltına alınan gençlerden 102'si için daha tahliye kararı verildi.
Tahliye edilenler arasında Berkay Gezgin de var.
Öte yandan 139 kişinin olduğu dosyada 25 kişinin de ev hapsi kaldırıldı.