Murat Ağırel ve Timur Soykan adli kontrolle serbest bırakıldı

Gazeteci Murat Ağırel ve Timur Soykan gözaltına alındı. Ağırel ve Soykan'ın evinde polisin arama yaptığı öğrenildi. Gözaltına alınan Timur Soykan, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri akşam saatlerinde tamamlanan ikilinin soruşturma kapsamında sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı. Hakimlik, Ağırel ve Soykan'ın "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atma"yı içeren adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakılmasına karar verdi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ağrıel ile Soykan'ın gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Malvarlığı değerlerini aklama suçları yönünden yürütülen soruşturmada, şüpheli sıfatıyla yer alan kişilerin Flaş Haber TV isimli televizyon kanalının devri ve satın alınması hususunda Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın kendilerine tehdit ve şantajda bulundukları yönünde davacı ve şikayetçi olmaları üzerine ilgili kişiler hakkında isnat edilen eylemlerle alakalı olarak TCK'nın 106/1(Tehdit) ve 107/1(Şantaj) Suçları kapsamında Soruşturma başlatılmış, şüpheliler hakkında gözaltı, arama -el koyma işlemleri ile soruşturma devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİLER

Gazeteci Timur Soykan ve Murat Ağırel tutuklama talebi ile hakimliğe sevk edildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı. Hakimlik, Ağırel ve Soykan'ın "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atma"yı içeren adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakılmasına karar verdi.