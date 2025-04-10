Üsküdar Belediye Meclisinde gerilim! Başkanvekili söz hakkı vermedi | AK Parti ve MHP’li üyeler salonu terk etti

Üsküdar Belediye Meclisi Toplantısı, Meclis 1. Başkanvekili Ali Aral yönetiminde belediyenin hizmet binasında gerçekleştirildi.

ÜSKÜDAR BELEDİYE MECLİSİNDE GERİLİM!&NBSP;

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş (Foto: AA)

Toplantıda gündem dışı konuşmaların ardından 2024 yılı faaliyet raporu görüşüldü.

Söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin, belediye yönetimine yönelik eleştirilerde bulundu.

CHP yönetiminin kalan 4 yıllık döneminde de ilçede herhangi bir faaliyette bulunmayacağına inandığını söyleyen Gültekin, "Toplama kadrolarla, belediyeye navigasyonla gelen kayyumlarla Üsküdar için hiçbir iş üretemeyeceğinizi biliyorum. En azından size emanet edilenlere sahip çıkın, şu kurulu düzeni idare edin diye dostane uyarıyorum. Tahrip etmeyin, şu güzelim Üsküdar'ımıza gölge etmeyin." ifadelerini kullandı.

Faaliyet raporu sunumu için kürsüye çıkan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ise Gültekin'in konuşmasının herhangi bir veriye dayanmadığını, yalan ve hamaset içerdiğini söyledi.