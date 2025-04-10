Viral Galeri Viral Liste Mattia Ahmet Minguzzi davası 10 Nisan 2025 | Son durum ne, süreç nasıl işleyecek? Sanıklar kaç yıl ceza alır? Yaş indirimi...

Mattia Ahmet Minguzzi davası 10 Nisan 2025 | Son durum ne, süreç nasıl işleyecek? Sanıklar kaç yıl ceza alır? Yaş indirimi...

Kadıköy'de sokak ortasında bıçaklanarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüne ilişkin davada ilk duruşma bugün görülmeye başlandı. Acılı aile, duruşma sabahına oğullarının mezarının tahrip edildiği haberiyle uyandı. Adalet arayışlarını sürdüren Minguzzi ailesi, sanıkların "çocuk" oldukları gerekçesiyle ceza indirimi almadan en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyor. Peki süreç nasıl işleyecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.04.2025 11:38 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 11:48
Mattia Ahmet Minguzzi davası 10 Nisan 2025 | Son durum ne, süreç nasıl işleyecek? Sanıklar kaç yıl ceza alır? Yaş indirimi...

Kadıköy'deki Salı Pazarı'nda 24 Ocak 2025'te vahşice bıçaklanarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin katillerinin yargılanacağı davada ilk duruşma bugün saat 10.00'da başladı.

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Acılı aile, oğullarının kaybı sonrası bir an önce sürecin sonuçlanmasını beklerken dava süreci, halkın ve kamuoyunun yakından takip ettiği bir hal almış durumda.

Mattia Ahmet Minguzzi davası 10 Nisan 2025 | Son durum ne, süreç nasıl işleyecek? Sanıklar kaç yıl ceza alır? Yaş indirimi...

Mattia Ahmet Minguzzi Davasında İlk Duruşma Bugün

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin Kadıköy'de bir pazarda bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada ilk duruşma bugün görülecek. Olay, 24 Ocak 2025 tarihinde Kadıköy Salı Pazarı'nda meydana gelmişti.

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Mattia sabah saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte kaykay malzemesi almak üzere pazara gittiği sırada, 15 yaşındaki B.B. ile yaşadığı tartışmanın ardından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Saldırı sırasında 16 yaşındaki U.B. de yere düşen Mattia'ya tekme attı. Güvenlik kamerası görüntüleriyle tespit edilen şüpheliler kısa sürede yakalanarak tutuklandı.

B.B. ve U.B.'nin sabıkaları olduğu ortaya çıktı. B.B., bir suçtan sabıkalıyken, U.B.'nin ise iki sabıkası bulunuyor.

Mattia Ahmet Minguzzi davası 10 Nisan 2025 | Son durum ne, süreç nasıl işleyecek? Sanıklar kaç yıl ceza alır? Yaş indirimi...

Yaş İndirimi Olacak Mı?

ATV Haber'in aktardığına göre, Mattia Ahmet Minguzzi davasına ilişkin konuşan ailenin avukatı Emre İncula, yargılama süreci ve sanıkların durumuyla ilgili önemli bilgiler verdi. İncula, duruşma öncesinde dosyada bazı eksikliklerin bulunduğunu belirtti.

"Sanıkların ifadeleri alınacak, ardından tanıklar dinlenecek. Dosyada bazı eksiklikler var, adli tıp raporu gerekiyor. Sanıklardan birinin hastane kaydı olmadığı için yaş incelemesi yapılacak. Bu süreç birkaç celse uzayabilir. Adli Tıp tarafından yapılacak inceleme sonucunda 18 yaşından büyük çıkarsa, reşit bir birey olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması söz konusu olabilir.

Başta çok fazla aldırış etmiyorduk ama tehditler yoğunlaşmaya başladı. Silah gösterdiler, Yasemin Hanım'ı doğrudan hedef alarak ölümle tehdit ettiler. Bu nedenle, yapan kişilerin cezalandırılması için savcılığa dilekçe verdik. Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, sosyal medya üzerinden yapılan bu yayınları araştırıyor. Öncelikle tehditleri yapan kişiler tespit edilecek, ardından tehdit, hakaret ve diğer suçlardan dava açılacak."

Mattia Ahmet Minguzzi davası 10 Nisan 2025 | Son durum ne, süreç nasıl işleyecek? Sanıklar kaç yıl ceza alır? Yaş indirimi...

Sanıklara Kaç Yıl Ceza İsteniyor?

Cinayete ilişkin iddianame, iki şüpheli hakkında "çocuğa karşı kasten öldürme" suçlamasıyla 24 yıla kadar hapis cezası talep edilerek hazırlandı.

Sanıklar 15 ve 16 yaşında olduğundan, Türk Ceza Kanunu'na (TCK) göre "yaş indirimi" uygulanması ihtimali de bulunuyor.

Mattia Ahmet Minguzzi davası 10 Nisan 2025 | Son durum ne, süreç nasıl işleyecek? Sanıklar kaç yıl ceza alır? Yaş indirimi...

Savcılığın Talepleri ve Olası Ceza Süreleri

Savcılık, 15 yaşındaki B.B. ve 16 yaşındaki U.B. için 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep ediyor. Cinayet, savcılığın hazırladığı iddianamede, "çocuğa karşı kasten öldürme" suçunu düzenleyen TCK 82. maddesi uyarınca ele alınacak. İlk duruşmada, sanıkların ifadeleri alınacak, tanıklar dinlenecek ve güvenlik kamerası görüntüleri gibi deliller değerlendirilecek.

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