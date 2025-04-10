Mattia Ahmet Minguzzi davası 10 Nisan 2025 | Son durum ne, süreç nasıl işleyecek? Sanıklar kaç yıl ceza alır? Yaş indirimi...
Kadıköy'de sokak ortasında bıçaklanarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüne ilişkin davada ilk duruşma bugün görülmeye başlandı. Acılı aile, duruşma sabahına oğullarının mezarının tahrip edildiği haberiyle uyandı. Adalet arayışlarını sürdüren Minguzzi ailesi, sanıkların "çocuk" oldukları gerekçesiyle ceza indirimi almadan en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyor. Peki süreç nasıl işleyecek?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.04.2025 11:38
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 11:48