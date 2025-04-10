Mattia Ahmet Minguzzi davası 10 Nisan 2025 | Son durum ne, süreç nasıl işleyecek? Sanıklar kaç yıl ceza alır? Yaş indirimi...

Yaş İndirimi Olacak Mı?

ATV Haber'in aktardığına göre, Mattia Ahmet Minguzzi davasına ilişkin konuşan ailenin avukatı Emre İncula, yargılama süreci ve sanıkların durumuyla ilgili önemli bilgiler verdi. İncula, duruşma öncesinde dosyada bazı eksikliklerin bulunduğunu belirtti.

"Sanıkların ifadeleri alınacak, ardından tanıklar dinlenecek. Dosyada bazı eksiklikler var, adli tıp raporu gerekiyor. Sanıklardan birinin hastane kaydı olmadığı için yaş incelemesi yapılacak. Bu süreç birkaç celse uzayabilir. Adli Tıp tarafından yapılacak inceleme sonucunda 18 yaşından büyük çıkarsa, reşit bir birey olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması söz konusu olabilir.

Başta çok fazla aldırış etmiyorduk ama tehditler yoğunlaşmaya başladı. Silah gösterdiler, Yasemin Hanım'ı doğrudan hedef alarak ölümle tehdit ettiler. Bu nedenle, yapan kişilerin cezalandırılması için savcılığa dilekçe verdik. Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, sosyal medya üzerinden yapılan bu yayınları araştırıyor. Öncelikle tehditleri yapan kişiler tespit edilecek, ardından tehdit, hakaret ve diğer suçlardan dava açılacak."