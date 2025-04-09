Firari "Sarallar" suç örgütü yöneticisi özel jetiyle Atatürk Havalimanı’nda yakalandı!
28 Aralık 2024 tarihinde yakalama kararı çıkarılan ve Sarallar organize suç örgütünün yöneticilerinden olduğu belirlenen Ali U.U., özel jetiyle geldiği Atatürk Havalimanı’nda İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklanarak gözaltına alındı.
Liderliğini Alaattin Saral'ın yaptığı ve 'Sarallar' olarak bilinen organize suç örgütünün yöneticilerinden olduğu belirlenen ve hakkında 28 Aralık 2024 tarihinde, 'Suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek veya üye olmak', 'Nitelikli yağma', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'Tehdit', 'Kasten yaralama', 'Ruhsatsız silah bulundurma ve kullanma' ve 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından hakkında yakalama kararı çıkarılan Ali U.U., özel jetiyle geldiği Atatürk Havalimanı'nda İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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