CHP'li İBB'ye yönelik terör soruşturmasında tutuklanmıştı! Mahir Polat'a ev hapsi kararı
Silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklu olan CHP'li İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'a konutu terk etmeme suretiyle ev hapsi kararı verildi.
Silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan 23 Mart'tan bu yana tutuklu bulunan CHP'li İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'a konutu terk etmeme suretiyle tahliye kararı verildi. Polat cezaevindeyken anjiyo olmuştu.
NE OLMUŞTU?
Mahir Polat, 29 Mart'ta tutuklu bulunduğu Silivri'de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan ambulansla Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, Kardiyoloji Bölümü Yoğun Bakım Ünitesi'nde müşahede altında tutulan Polat'a anjiyo yapılmıştı. Tedavisi sona eren Polat, 31 Mart'ta taburcu edilmesinin ardından ceza infaz kurumuna gönderilmişti.
Polat, bir önceki gün sabah saatlerinde ise sağlık durumunun değerlendirilmesi için cezaevinden İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmiş, burada muayenesi yapıldıktan sonra yeniden cezaevine götürülmüştü.
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