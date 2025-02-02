Sarallar suç örgütü üyesinin firari kaçışında şoke eden detay: Merve Özbey’in eşi gözaltına alındı

Emniyet Müdürü Karakurt'un, örgüt üyesi Fırat Yıldırım'ın kaldığı siteye geldiği güvenlik kamerasına yansıdı. (Sabah)

EMNİYET MÜDÜRÜNÜN ARACIYLA SINIR DIŞINA GÖTÜRÜLDÜ

Sabah'ta yer alan bilgiye göre İstanbul Ataşehir'de bulunan lüks sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde firari Turan Yıldırım'ın 14 Ocak günü Ener Aktaş'ın evine gittiği 15 Ocak'ta ise Edirne Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'nde görevli 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt'un kullandığı aracın siteye geldiği ortaya çıktı. Emniyet Müdürü Karakurt'un siteye geldiğinde Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak, Ener Aktaş ve Turan Yıldırım'ın buluştuğu ve siteden 2 araç halinde ayrıldıkları tespit edildi.

O anlar güvenlik kamerasına an bean yansırken Karakurt'un ve Ener Aktaş'ın kullandığı araçların saat 14:30'da Kuzey Marmara Otoyolunu üzerinden Kınalı mevkiine devam ettiği ve Tekirdağ, Malkara ve Keşan karayolu üzerinden İpsala Hudut Kapısı'na gittiği Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile belirlendi.