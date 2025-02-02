Sarallar suç örgütü üyesinin firari kaçışında şoke eden detay: Merve Özbey'in eşi gözaltına alındı
Sarallar suç örgütüne yönelik düzenlenen 28 Aralık'taki operasyonda örgütün önemli isimlerinde Turan Yıldırım'ın yurt dışına kaçırılmasında 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt ve ünlü şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak'ın yardım ettiği ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen Sarallar suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 14 eyleme karışan 51 şüphelinin yakalanması hakkında 28 Aralık'ta operasyon başlatılmıştı. Soruşturmada "Suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek, üye olmak, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, tehdit, kasten yaralama" suçlarından 31 şüpheli yakalanmış, 20 şüpheli ise bulunamamıştı.
Aranan firariler için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin çalışmasında Sarallar suç örgütünün önemli isimlerinden Turan Yıldırım'ın yurt dışına kaptığı tespit edildi.
ŞARKICI MERVE ÖZBEY'İN EŞİ GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında 15 Ocak'ta yasa dışı yollarla yurtdışına kaçtığı tespit edilen Turan Yıldırım'ın kaçma planında ünlü şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak, Edirne Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'nde görevli 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt ve Ener Aktaş'ın yardım etme gerekçesiyle gözaltına alındı. Ener Aktaş'ın gözaltına alınmasının ardından evinde yapılan aramada 5 bin euro, 10 bin dolar ve 56 fişek tespit edilirken Mehmet Deniz Karakurt'un evinde ise 2 bin euro bulundu.
EMNİYET MÜDÜRÜNÜN ARACIYLA SINIR DIŞINA GÖTÜRÜLDÜ
Sabah'ta yer alan bilgiye göre İstanbul Ataşehir'de bulunan lüks sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde firari Turan Yıldırım'ın 14 Ocak günü Ener Aktaş'ın evine gittiği 15 Ocak'ta ise Edirne Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'nde görevli 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt'un kullandığı aracın siteye geldiği ortaya çıktı. Emniyet Müdürü Karakurt'un siteye geldiğinde Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak, Ener Aktaş ve Turan Yıldırım'ın buluştuğu ve siteden 2 araç halinde ayrıldıkları tespit edildi.
O anlar güvenlik kamerasına an bean yansırken Karakurt'un ve Ener Aktaş'ın kullandığı araçların saat 14:30'da Kuzey Marmara Otoyolunu üzerinden Kınalı mevkiine devam ettiği ve Tekirdağ, Malkara ve Keşan karayolu üzerinden İpsala Hudut Kapısı'na gittiği Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile belirlendi.
SORGULARI DEVAM EDİYOR
İki aracın Edirne İpsala Sınır Kapısı'na öncü-artçı şeklinde gittiği PTS bünyesindeki 19 kameradan geçtiği, Ener Aktaş ile Kenan Koçak'ın otomobille saat 17.33 sıralarında İpsala'dan çıkış yaptıkları tespit edildi. Kenan Koçak'ın aynı gün 20.31'de Türkiye'ye döndüğü, Ener Aktaş'ın ise iki gün sonra İpsala Sınır Kapısı'ndan yabancı plaka otomobille giriş yaptığı belirlendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından gözaltına alınan 3 şüphelinin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.
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