Bursa’da 35 sanıklı “Sarallar” suç örgütünün yargılanmasına başlandı

Bursa’da “Sarallar” olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik açılan soruşturma kapsamında örgütün elebaşı ve yöneticisi olmak üzere toplamda 35 sanığın yargılanmasına Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı.

Giriş Tarihi: 03.03.2025 20:19

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Sarallar adlı suç örgütünün 2023 yılının kasım ayından itibaren Bursa'daki faaliyetlerine yönelik soruşturma başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan 35 sanığın yargılanmasına başlandı. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Okay A, Derya T, Tolga T, Deniz Y. ile tutuksuz sanıklar Yunus Emre A, Hüseyin T, Mustafa T. ve taraf avukatları katıldı. Sanıklardan bazıları da duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

10 MİLYONLUK BORÇ İDDİASI

Örgüt yöneticisi olduğu iddiasıyla yargılanan Okay A, İstanbul'da tekstil işiyle uğraşırken Bursa'da bir firmaya ortak olmaya karar verdiğini ve Ümit S'den borç aldığını anlattı.

Ümit S. ile cezaevinde yaptığı görüşmelerin, kendisinden aldığı borç paraya ilişkin konular olduğunu ileri süren sanık Okay A, "Onun parasını kullandığım için ailesine de birtakım ödemeler yaptığım olmuştur." dedi.

İddianamede geçen 16 eylemde suç işlemediğini iddia eden Okay A, Ümit S'nin de bu olaylarla herhangi bir ilgisi olmadığını ve kendisine talimat vermediğini kaydetti.

Duruşmaya cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılan ve örgüt elebaşı olduğu iddiasıyla yargılanan Ümit S. de Okay A'nın, bir tanıdıkları vasıtasıyla kendisini cezaevinde ziyaret ederek fabrika satın aldığını ve borç paraya ihtiyacı olduğunu belirttiğini, yeğeni vasıtasıyla ona 10 milyon lira borç verdiğini ileri sürdü.

Sanık ile aralarındaki görüşmelerin kendisine verdiği parayla ilgili olduğunu anlatan Ümit S, "Benim suça konu olaylarla ilgili bir talimatım olmamıştır. Yine bu arada bir araç alışverişi olmuş. Eğer ben örgüt lideri olsam talimatım dışına çıkılmazdı. Suça konu olaylarla ilgili talimat vermiş olsam diğer sanıkların da ismi geçerdi." ifadelerini kullandı.

Tüm görüşmelerinin kayıt altında olduğunu belirten sanık, beraatına karar verilmesini istedi.

SUÇLAMALARI REDDETTİLER

Duruşmaya SEGBİS'le bağlanan Fahri G. de çocukluk arkadaşı Okay A. ile ticaret yapmak için Bursa'ya gelerek bir şirkete ortak olduklarını anlattı.

Yaptıkları tüm görüşmelerin şirketin alacak verecekleriyle ilgili ticari görüşmeler olduğunu aktaran sanık, "İddia edildiği şekilde kimseyi yağmalamadık. Ortak olduğumuz fabrikanın durumuyla ilgili iddianamede ismi geçen müştekilerle görüştük." dedi.

Fahri G, örgüt iddialarının doğru olmadığını belirterek, "Biz iddia edildiği şekilde Sarallar'ın adını kullanarak Bursa'da kimseden çek, senet, haraç almadık. Sarallar'ı da tanımam." ifadelerini kullandı.

Sarallar'ı tanımadığını ileri süren Fırat E. de Okay A'nın şoförlüğünü yaptığını, bu sebeple iddia edilen konuların çoğunda olay yerinde bulunduğunu anlattı.

Herhangi bir örgüt suçu işlemediğini iddia eden Fırat E, "Kimseyi zorlayarak, silahla tehdit ederek, çek, senet, taşınmaz, araç almadım." dedi.

Bazı sanıkların ve avukatların taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Ali Rıza A, Deniz Y, İbrahim Tarık A, Abdurrahman A. ve Alper H'nin tahliyesine karar vererek, diğer sanıkların dinlenmesine devam edilmesi için duruşmayı erteledi.

SORUŞTURMA 2023'TEN İTİBAREN BAŞLADI

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütünün 2023 yılının kasım ayından itibaren Bursa'daki faaliyetlerine yönelik soruşturma başlatılmıştı.

Daha sonra 35 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, soruşturma kapsamında bazı sanıklar hakkında iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması tedbiri uygulandığı, bazı iletişim kayıtlarına göre "Sarallar" olarak bilinen suç örgütünün, Bursa'daki eylemlerinin yöneticisi Okay A'nın idaresindeki örgüt üyelerince yürütüldüğü, Okay A'nın Sarallar'ın elebaşları Hakkı S. ve Ümit S. ile iletişimde olduğu, sanıkların örgütün ismini özellikle müştekilere ve mağdurlara karşı korkutucu ve sindirici güç olarak kullandıkları, bu şekilde nüfuz oluşturmaya çalıştıkları belirtilmişti.

Cumhuriyet savcısı, örgüt elebaşı Ümit S. ve Hakkı S. ile örgüt yöneticileri Fırat E, Emrah D, Fahri G, Okay A'nın, "işyeri dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan 1 yıla, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 5 yıla, "var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak, yol kesmek suretiyle silahla birden fazla kişi ile yağma" suçundan 15 yıla, "başkasını bir malın teslimi veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağma" suçundan 10 yıla, "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 7 yıla, "cebir veya tehdit kullanılmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan 3 yıla, "basit yaralama" suçundan 1 yıla, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak" suçundan 12 yıla kadar, ayrıca "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını istemişti.

Örgüt üyesi diğer 29 sanığın ise benzer suçlardan değişen sürelerde hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

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