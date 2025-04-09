CHP'nin boykotuna destek veren voleybolcu İlkin Aydın'dan skandal hareket: Türk Polis Teşkilatı için açılan pankartı tutmadı!
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı kaptanı İlkin Aydın, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü nedeniyle açılan pankartı tutmadı. O görüntüler sosyal medyada yoğun tepki gördü. Öte yandan Aydın, CHP'nin Türk ekonomisini hedef alan skandal boykot çağrısına destek vermişti.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabında Galatasaray ile Fenerbahçe takımları, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşılaştı.
Galatasaray'ın 3-2 kazandığı karşılaşma öncesinde yapılan seremonide Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında pankart açıldı.
Filenin iki yanında sıralanan sporcular, beraberlerinde getirdikleri pankartı tuttu. Pankartta da "İstanbul'un huzuru, Türkiye'nin huzuru, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yılı kutlu olsun" yazısı yazıyordu.
İLKİN AYDIN PANKARTI TUTMADI SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
İlkin Aydın'ın ısrarla pankartı tutmaması sporseverlerin dikkatinden kaçmadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere tepki yağdı.
CHP'NİN BOYKOTUNA DESTEK VERMİŞTİ
İlkin Aydın, geçtiğimiz günlerde de boykot çağrısı yapmış; 2 Nisan Çarşamba günü alışveriş yapmayacağını vurgulayarak Türkiye ekonomisini hedef almıştı.
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