CHP’nin boykotuna destek veren voleybolcu İlkin Aydın’dan skandal hareket: Türk Polis Teşkilatı için açılan pankartı tutmadı!

Galatasaray Daikin - Fenerbahçe Medicana | Fotoğraf: AA

Galatasaray'ın 3-2 kazandığı karşılaşma öncesinde yapılan seremonide Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında pankart açıldı.

Filenin iki yanında sıralanan sporcular, beraberlerinde getirdikleri pankartı tuttu. Pankartta da "İstanbul'un huzuru, Türkiye'nin huzuru, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yılı kutlu olsun" yazısı yazıyordu.