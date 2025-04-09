Zehir tacirlerine operasyon! 2,6 ton kimyasal madde ele geçirildi

Operasyondan kare (Ekran görüntüsü)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu;

Başakşehir ve Esenler ilçelerinde 2 ayrı uyuşturucu imalathanesi olmak üzere, Esenyurt, Bağcılar, Bakırköy, Bayrampaşa, ve Kartal ilçelerinde; Diyarbakır'da M.Z.U.'nun elebaşılığını yaptığı Uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik toplamda: 4 ayrı araca ve 12 ayrı adrese yapılan operasyonlarda;

7 milyon 150 bin adet uyuşturucu hap,

2 ton 680 kg uyuşturucu hap üretiminde kullanılan kimyasal madde,

10 kg (yaklaşık 1 ton Bonzai yapılabilecek) hammadde,

1 milyon adet boş uyuşturucu hap kapsülü ele geçirildi.