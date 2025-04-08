Reklamcı Kaan Ketenci vurgunda İBB ile hareket etti! İş yapmadan dev ihaleler aldı
Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyeye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak Marmara Cezaevi’ne gönderildi. Yolsuzluk soruşturmasında gözaltı kararı bulunan reklamcı Kaan Ketenci KKTC'de gözaltına alınarak tutuklandı. Ketenci’nin hiç iş yapmadan dev ihaleler aldığı tespit edildi. İşte detaylar…
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü İBB'deki 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında medya, reklam ve organizasyon sektöründen de çok sayıda isim gözaltına alınıp tutuklandı.
Başsavcılıkça, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında, "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.
KETENCİ TUTUKLANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında firari olan ve önceki gün KKTC'de yakalanan reklam şirketi sahibi Kaan Ketenci tutuklandı.
SEVK YAZISINDA SUÇLAMALAR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kullanmaya iştirak ve suç gelirini aklama suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen Ketenci'nin savcılık sevk yazısında ise hakkındaki suçlamalara yer verildi.
İHALESİZ İŞLER
Savcılığa göre Ketenci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirakleri olan Medya AŞ ve Kültür AŞ'den, The İstanbul Media, Spint, Unusual ve UNIQ gibi şirketleri üzerinden ihalesiz işler aldı.
PARALAR AKLANDI
Gerçekte sunulmayan medya ve danışmanlık hizmetleri karşılığında fatura kesildi, paralar nakit olarak çekildi ve sisteme tekrar sokularak aklandı. Ketenci'nin İBB'nin o dönem basın danışmanı olan Murat Ongun'la doğrudan temasta olduğu, işlerin paylaşımı ve ödemeler konusunda birlikte hareket ettikleri de belirtildi.
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