Reklamcı Kaan Ketenci vurgunda İBB ile hareket etti! İş yapmadan dev ihaleler aldı

Murat Ongun (AA)

PARALAR AKLANDI

Gerçekte sunulmayan medya ve danışmanlık hizmetleri karşılığında fatura kesildi, paralar nakit olarak çekildi ve sisteme tekrar sokularak aklandı. Ketenci'nin İBB'nin o dönem basın danışmanı olan Murat Ongun'la doğrudan temasta olduğu, işlerin paylaşımı ve ödemeler konusunda birlikte hareket ettikleri de belirtildi.