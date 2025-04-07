Ekrem İmamoğlu'nun sözde "sanat" desteğinin gerçek yüzü! Oyuncu Metin Yıldız'dan "sosyal bölücülere" net cevap

Metin Yıldız'ın X paylaşımı

Oyuncu Metin Yıldız X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Merhaba arkadaşlar,

Gerek sosyal medya hesaplarımdan, gerek ise kişisel olarak yoğun bir talep alıyorum bu günlerde...

Vay efendim ben neden sessiz kalıyormuşum, vay efendim neden paylaşım yapmıyormuşum, vay efendim boykota çağrı yapmıyormuşum...

Vay efendim, vay vay ki vay...

Neden mi? Söyleyeyim:

Fotoğrafta elinde mikrofon olan arkadaşı hiçbiriniz tanımıyordunuz.

Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı'ydı, yıl 2014... Yanında ben vardım.

Kazandı.

Aramadım, bir talepte bulunmadım.

2019'da Fatsa'daydım, pandemi vardı. "Her şey çok güzel olacak" dedi, inandım.

Anamı babamı bıraktım, 2000 km yol yaptım, oy verdim.

Kazandı.

İki sene sonra, bir sinema filmi — sanat için — aradım, açmadı.

Mesaj attım, dönmedi.

Kalemini aradım, yazmadı.

Cevap geldi:

"Beyefendi yoğun."

Tekrar aradım:

"Çok yoğun."

Mail attım:

"Maalesef çok, çok, çok yoğun kendileri..."

Beş senedir yoğun. Asla ulaşamıyoruz kendilerine.

Bakıyorum, o gün yanında olmayanlar etrafında.

Hepsi beraber, yoğun bir takım sanatsal faaliyetler :)

Şimdi buraya yazıyorum;

"Neden bir şey paylaşmıyorsun?" diyenlere...

Soran olursa da söyleyin:

Çok yoğunum.