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Ekrem İmamoğlu'nun sözde "sanat" desteğinin gerçek yüzü! Oyuncu Metin Yıldız'dan "sosyal bölücülere" net cevap

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 07.04.2025 21:03 Güncelleme: 07.04.2025 21:17
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Ekrem İmamoğlu’nun sözde sanat desteğinin gerçek yüzü! Oyuncu Metin Yıldız’dan sosyal bölücülere net cevap

CHP'de eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' suçundan tutuklanmasının ardından CHP zihniyeti birçok ünlüye ve fenomene sosyal medyadan tepki göstermesi için baskı kuruyor. Ünlü isimlere karşı sosyal bölücülük adı altında ''yeteri kadar destek göstermedin' denilerek yoğun bir linç kampanyası yürütülüyor. 'Ya bizden ya hiç' kafasıyla faşist zihniyet kirli yüzünü ortaya çıkarıyor. Oyuncu Metin Yıldız, İmamoğlu'nun sözde 'sanat' adı altında bir camiayı konsolide etme çabasını ve 'sanata' verdiği sözde değeri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çürüttü. İşte detaylar...

CHP'li Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ardından CHP'li Özgür Özel provokatörleri sokağa çağırdı yetmedi ülke ekonomisini hedef alarak skandal bir boykot çağrısı yaptı. Bu skandallar ile Özel adeta "ya bizden ya hiç" diyerek kendilerine destek vermeyenlere tehditler savurdu.

Fotoğraf A Haber Arşiv Fotoğraf A Haber Arşiv

SOSYAL MEDYADA "SOSYAL" BÖLÜCÜLÜK

CHP'nin kirli yüzünün gözler önüne serildiği bu süreçte sosyal medyada da linç girişimleri başlatıldı. Birçok ünlü ve fenomenin hedef gösterildiği girişimlerde "Neden destek vermedin? Neden daha az destek verdin? Neden paylaşım yapmadın?" denilerek faşizan bir linç ile birçok isim hedef gösterildi.

OYUNCU METİN YILDIZ AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ

Bunlardan bir tanesi de oyuncu Metin Yıldız oldu. Yıldız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sözde "sanat" ve "demokrasi" adı altında yaşananlara cevap verdi. Yıldız, Ekrem İmamoğlu'nun sözde "sanat" nidaları atmasının ardındaki gerçekleri gün yüzüne çıkardı.

Metin Yıldız'ın X paylaşımıMetin Yıldız'ın X paylaşımı

Oyuncu Metin Yıldız X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Merhaba arkadaşlar,

Gerek sosyal medya hesaplarımdan, gerek ise kişisel olarak yoğun bir talep alıyorum bu günlerde...
Vay efendim ben neden sessiz kalıyormuşum, vay efendim neden paylaşım yapmıyormuşum, vay efendim boykota çağrı yapmıyormuşum...
Vay efendim, vay vay ki vay...

Neden mi? Söyleyeyim:

Fotoğrafta elinde mikrofon olan arkadaşı hiçbiriniz tanımıyordunuz.
Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı'ydı, yıl 2014... Yanında ben vardım.
Kazandı.
Aramadım, bir talepte bulunmadım.

2019'da Fatsa'daydım, pandemi vardı. "Her şey çok güzel olacak" dedi, inandım.
Anamı babamı bıraktım, 2000 km yol yaptım, oy verdim.
Kazandı.

İki sene sonra, bir sinema filmi — sanat için — aradım, açmadı.
Mesaj attım, dönmedi.
Kalemini aradım, yazmadı.
Cevap geldi:
"Beyefendi yoğun."
Tekrar aradım:
"Çok yoğun."
Mail attım:
"Maalesef çok, çok, çok yoğun kendileri..."

Beş senedir yoğun. Asla ulaşamıyoruz kendilerine.

Bakıyorum, o gün yanında olmayanlar etrafında.
Hepsi beraber, yoğun bir takım sanatsal faaliyetler :)

Şimdi buraya yazıyorum;
"Neden bir şey paylaşmıyorsun?" diyenlere...
Soran olursa da söyleyin:

Çok yoğunum.

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Ekrem İmamoğlu’nun sözde sanat desteğinin gerçek yüzü! Oyuncu Metin Yıldız’dan sosyal bölücülere net cevap Ekrem İmamoğlu’nun sözde sanat desteğinin gerçek yüzü! Oyuncu Metin Yıldız’dan sosyal bölücülere net cevap Ekrem İmamoğlu’nun sözde sanat desteğinin gerçek yüzü! Oyuncu Metin Yıldız’dan sosyal bölücülere net cevap
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