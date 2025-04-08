İmamoğlu’nun diploma skandalını ortaya çıkarmıştı! Ölümle tehdit ediyorlar

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'nun sahte diploması hakkında suç duyurusunda bulunan ve ölüm tehditleri alan Ozan Özcan 'a yönelik tehditlere bir yenisi daha eklendi.

Genç adam, daha önce de ailesi ve kendisinin uzun namlulu silahlarla tehdit edildiği görüntüleri paylaşmış, tehdit mesajlarını atan 2 şüpheli polis ekipleri tarafından çok geçmeden yakalanmıştı.