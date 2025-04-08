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İmamoğlu’nun diploma skandalını ortaya çıkarmıştı! Ölümle tehdit ediyorlar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.04.2025 07:02 Güncelleme: 08.04.2025 07:19
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İmamoğlu’nun diploma skandalını ortaya çıkarmıştı! Ölümle tehdit ediyorlar

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğunu ortaya çıkaran Ozan Özcan, skandalın ardından tehditlere maruz kalmaya devam ediyor. Özcan, yeni tehditlere maruz kaldığını belirterek şahısların kendisine 'Ekrem Başkan'la uğraşmayacaktın, eve giderken etrafını kolla.' şeklinde tehdit mesajları aldığını ileri sürdü.

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sahte diploması hakkında suç duyurusunda bulunan ve ölüm tehditleri alan Ozan Özcan'a yönelik tehditlere bir yenisi daha eklendi.

Genç adam, daha önce de ailesi ve kendisinin uzun namlulu silahlarla tehdit edildiği görüntüleri paylaşmış, tehdit mesajlarını atan 2 şüpheli polis ekipleri tarafından çok geçmeden yakalanmıştı.

İmamoğlu’nun diplomasındaki usulsüzlüğü yargıya taşıyan eski Memleket Partisi Üyesi Ozan Özcanİmamoğlu’nun diplomasındaki usulsüzlüğü yargıya taşıyan eski Memleket Partisi Üyesi Ozan Özcan

İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklanması sonrası tehditlerin dozu arttı.

Özcan'a gelen yeni tehdit mesajları ise kan dondurdu. Özcan, tehditlerden dolayı 2 haftadır evine gidemediğini söyledi.

İmamoğlu’nun diplomasındaki usulsüzlüğü yargıya taşıyan eski Memleket Partisi Üyesi Ozan Özcan’a gelen tehdit mesajlarıİmamoğlu’nun diplomasındaki usulsüzlüğü yargıya taşıyan eski Memleket Partisi Üyesi Ozan Özcan’a gelen tehdit mesajları

"EKREM BAŞKANLA UĞRAŞMAYACAKTIN"

Sabah'ın haberine göre Özcan, yeni tehdit mesajlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Özcan'a mesaj atan bir kişi "Ekrem Başkanla uğraşmayacaktın, eve giderken arkanı kolla" şeklinde mesaj atarak silah ve mermi fotoğrafıyla ölüm tehdidi yağdırdı. Diğer bir tehdit mesajında ise ailesiyle tehdit edildi.

İmamoğlu’nun diplomasındaki usulsüzlüğü yargıya taşıyan eski Memleket Partisi Üyesi Ozan Özcan’a gelen tehdit mesajlarıİmamoğlu’nun diplomasındaki usulsüzlüğü yargıya taşıyan eski Memleket Partisi Üyesi Ozan Özcan’a gelen tehdit mesajları

NE OLMUŞTU?

Ekrem İmamoğlu'nun yatay geçişinin usulsüz olduğu gerekçesiyle 20 Şubat 2024'te savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Eski Memleket Partisi üyesi Ozan Özcan (26) diploma skandalını ortaya çıkardığı için ölüm tehditleri almış, kendisini "İbrahim" ve "Selçuk" olarak tanıtan 2 şüpheli Özcan'ın annesi ve abisini arayıp mesajlar atarak ölümle tehdit etmişti.

Birçok suç kaydı bulunan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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