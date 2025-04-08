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Başkan Erdoğan: CHP de yolsuzluğun farkında, korkunun ecele faydası yok

Başkan Erdoğan: CHP de yolsuzluğun farkında, korkunun ecele faydası yok

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.04.2025 15:11
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. CHP'nin marjinal bir örgüt gibi davrandığını söyleyen Başkan Erdoğan, " CHP yönetimi bağırarak üstünü kapayamayacağı büyük bir yolsuzluk olduğunun farkındadır. Buz dağının sadece görünen kısmı. CHP de bunun farkında. Korkunun ecele bir faydası yoktur. İstanbul'u sarmaşık misali saran bu şebekenin kollarının nerelere uzandığı ilerleyen süreçte daha net gözükecektir. Sırf yolsuzlarını savunmak için ülkesini Batı'ya şikayet edenler, ülke ekonomisini batırmakla tehdit edenler yine hayal kırıklığına uğramıştır." dedi.
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