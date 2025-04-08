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Başkan Erdoğan: Kim sokaktan medet umuyorsa kendini inkar ediyordur

Başkan Erdoğan: Kim sokaktan medet umuyorsa kendini inkar ediyordur

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.04.2025 15:15
Güncelleme:08.04.2025 15:15
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Konferans Salonu'nda partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e seslenen Başkan Erdoğan korkunun ecele faydası olmadığını ve ortaya çıkanların ortaya çıkacakların habercisi olduğunun altını çizdi. Öte yandan CHP'nin sokak çağrılarını da yorumlayan Erdoğan "Kim sokaktan medet umuyorsa kendini inkar ediyordur" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan: Kim sokaktan medet umuyorsa kendini inkar ediyordur
Başkan Erdoğan: Korkunun ecele faydası yok
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