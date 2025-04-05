CHP medyası13 yıllık genel başkanı ekranlara taşınmadı! “Ben çalmadım” sözleri sansürlendi | CHP’de asıl medya boykotu Kılıçdaroğlu’na mı?

Merve Tepe'nin moderatörlüğünü üstlendiği Satır Arası programına konuk olan gazeteci Zafer Şahin, CHP'nin olağanüstü kurultay süreci öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şahin, parti içindeki gerilimlerin yanı sıra CHP medyasının eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik uyguladığı "boykot"u gündeme getirdi.

Zafer Şahin, özellikle CHP'ye yakın medya organlarının Kılıçdaroğlu'nun son açıklamalarını görmezden gelmesinin önemli bir çelişki olduğunu belirterek, "CHP medyasında Kemal Kılıçdaroğlu boykotu var." ifadelerini kullandı. Şahin, Kılıçdaroğlu'nun 'ben çalmadım ki' açıklamalarının medya tarafından kasten yayılmadığını ve bunun aslında eski genel başkana yönelik bir boykot olduğunu vurguladı.

"ASIL BOYKOT, CHP MEDYASINDAN"

Zafer Şahin, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: "Kemal Kılıçdaroğlu'nun son yaptığı açıklamada, 'ben çalmadım ki' dedi. Bu sözler, partisinin geçmişinde yaşanan kirli çamaşırları açığa çıkarıyordu. Ancak CHP'yi destekleyen medya kuruluşları, bu açıklamayı ekrana taşımadı. Hatta 'Kemal Kılıçdaroğlu: ben aday değilim' diye verdiler. Burada, partiyi savunmak adına medya boykotu çağrısı yapılıyor, ancak Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları, partisinin medya kanalları tarafından dahi verilmedi. Bu, aslında büyük bir çelişki."

Şahin, CHP'nin kendi medyasının, partinin geçmişteki en uzun süreli genel başkanını adeta görmezden gelerek, onun açıklamalarına yer vermemesi durumunu eleştirdi. "CHP medyası, Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef almıyor ama aynı zamanda ona yönelik bir boykot uyguluyor" dedi.

MEDYA VE PARTİNİN ÇİFT TARAFLI ÇELİŞKİLERİ

Zafer Şahin, CHP'nin medyasının, Özgür Özel ve diğer parti yetkililerinin açıklamalarını geniş bir şekilde yayımlarken, Kılıçdaroğlu'nun söz konusu açıklamalarını adeta sansürlemesinin, partinin kendi içindeki gerilimlerin bir yansıması olduğunu belirtti. Şahin, CHP'nin medya gücünün, sadece rakiplerine karşı değil, parti içindeki eski liderlerine de nasıl bir politika izlediğini gözler önüne serdi.