Gözler CHP olağanüstü kurultayında! Özgür Özel’in yeni rakibi belli oldu

(Foto: ahaber.com.tr arşiv)

ÜMİT UYSAL ADAYLIĞINI İLAN ETTİ

CHP Antalya Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal, pazar günü gerçekleşecek olan CHP 21. Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkanlığa aday olduğunu duyurdu.

Ümit Uysal sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Birleşe Birleşe Kazanacağız. Ülkemiz ağır ekonomik, sosyal ve siyasi bir kriz ortamındayken yaşanan olağanüstü süreçler nedeniyle Cumhuriyet Halk Partimiz olağanüstü bir kurultaya gidiyor. Yaşanan olağanüstü gelişmeler karşısında partimizin uğradığı saldırılarla birlikte ülkemizin içinde bulunduğu ağır ekonomik, siyasi ve sosyal krizi dikkate alarak bu süreci sağduyu ile yönetmemiz birleşe birleşe aşmamız birleşe birleşe kazanmamız gerekiyor.

Milli mücadele döneminin en zorlu zamanlarında dahi demokratik teamülleri ve süreçleri ısrarla sürdüren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışan partimizi gönülden birleştirecek demokratik süreçleri uygulamaya almaktır. Demokrasiye katkı sunmak, olağanüstü şartlarda gittiğimiz olağanüstü kurultayımızdan topluma güçlü bir demokrasi ve birliktelik mesajı vermek için, Anadolu'nun bütün potansiyelini ayağa kaldırmak harekete geçirmek için, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu esaretten kurtarmak için, Cumhuriyet Halk Parti'mizin bu olağanüstü süreçleri demokratik teamüllerden ödün vermeden yönetmesi için, Türkiye'mizi kurucu değerlerimiz üzerinden yeniden inşa etmek üzere vazifeye atılmak için, içinde bulunduğum şartların sıkıntılı yanlarını önemsemeden, 33 yıllık siyasi tecrübemi ve birikimimi partimin ve ülkemin hizmetine sunma cesaretiyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adaylığımı açıklıyorum" ifadeleri kullanıldı.

KURULTAY KARARI İÇİN İPTAL BAŞVURUSUNA RET

Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 6 Nisan 2025'te 21. Olağanüstü Kurultay yapılması kararının yürürlüğünün durdurulması talebine yönelik ihtiyati tedbir istemini reddetti.

(Foto: ahaber.com.tr arşiv)

KILIÇDAROĞLU ADAY MI?

Genel başkanlık yarışında aday olup olmayacağına yönelik sessizliğini koruyan Kılıçdaroğlu'ndan konuya yönelik ilk açıklama geldi. Kılıçdaroğlu günlerdir konuşulan adaylığa ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunarak aday olmayacağını ifade etti.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

21. Olağan Kurultayı'nda aday olmayacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Partimizin bu hafta sonu yapacağı olağanüstü kurultayında Genel Başkan adayı olmayacağım. Aday olmam için imza toplayan, ısrar eden ve çalışan bütün kardeşlerime teşekkürlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.