Devlet Bahçeli Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı merkezinin kurdelesini kesti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 2 ay sonra bugün mesaisine yeniden başladı. Bahçeli, Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Bahçeli'nin aracını karanfil atarak karşılayan sevenleri, 'Durma ilerle evlatların seninle', 'Hareketin lideri Devlet Bahçeli' sloganları attı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefatının 28. yılında MHP Kurucu Genel Başkanı Türkeş'in, Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret ettikten sonra, parti genel merkezinin karşısındaki Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfının yeni merkezine geçti.
Bahçeli'nin aracını karanfil atarak karşılayan sevenleri, "Durma ilerle evlatların seninle", "Hareketin lideri Devlet Bahçeli" sloganları attı.
Devlet Bahçeli, aracından inerken kendisine gösterilen yoğun sevgiye bozkurt selamıyla karşılık verdi.
Daha sonra kurban kesildi, Bahçeli dualar eşliğinde kurdeleyi keserek vakıf merkezini hizmete açtı.
Devlet Bahçeli, vakıf ofisine çıkarak incelemelerde bulundu, partililerle sohbet etti. Vakıf ofisindeki duvarlarda Alparslan Türkeş'in fotoğraflarının asılı olduğu görüldü.
Bahçeli, açılışın ardından, parti genel merkezine geçti. Devlet Bahçeli'yi sevenleri yine aracına karanfil atarak karşılarken, kendisi de bozkurt selamı verdi.
Genel merkeze otoparktan giren Bahçeli, başkanlık katına çıkarak balkondan kendisini bekleyen kalabalığı selamladı.
Sloganlar eşliğinde makam odasına geçen MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye parti yöneticileri, "Allah sizleri başımızdan eksik etmesin." diyerek dua etti. Bahçeli ise kendilerine teşekkür etti.
Parti yöneticileriyle makam odasında fotoğraf çektiren Bahçeli, genel merkezdeki çalışmalarına başladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Mis kokulu fırın makarna tarifi: Lezzeti artıracak ince tüyolar!
- Zeka testi: Tilkilerin arasındaki gizli kedi nerede? 1125 kişi denedi, 45'i bulabildi
- Zeka testi: Parktaki gizli aslan yavrusu nerede? 398 kişi denedi, 13'ü 6 saniyede bulabildi.
- İslam Memiş uyardı: Yatırımcı bunu kaçırmasın! Şimdi altın değil onu alma zamanı
- 2025 Nisan ayında en ucuz 20 sıfır otomobil: Togg, Hyundai, Fiat, Kia, Dacia, Opel, BYD
- Halkbank ve Ziraat Bankası 35 bin TL ihtiyaç kredisi maliyet tablosu yayımlandı!
- Kokusuna aldanmayın! Her sabah 1 yeşil soğan yemenin vücuda 8 şaşırtıcı etkisi
- 4 Nisan 2025 Cuma hutbesi konusu belli oldu! Cuma hutbesi konusu ve tam metni
- Hayatın en zorlu anlarında bile yılmıyor! Her engele göğüs geren burçlar
- Kivi kabuklarını atmayın yiyin! Şaşırtıcı faydalarını keşfedin
- Kan şekerini yükseltmeyen meyveler: Glisemik indeksi düşük 8 serinletici meyve
- Evde Bakım Maaşı yattı mı? Nisan ayı Evde Bakım Maaşı ne zaman yatacak, son durum ne?