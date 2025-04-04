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Devlet Bahçeli Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı merkezinin kurdelesini kesti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 04.04.2025 18:08 Güncelleme: 04.04.2025 18:11
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Devlet Bahçeli Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı merkezinin kurdelesini kesti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 2 ay sonra bugün mesaisine yeniden başladı. Bahçeli, Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Bahçeli'nin aracını karanfil atarak karşılayan sevenleri, 'Durma ilerle evlatların seninle', 'Hareketin lideri Devlet Bahçeli' sloganları attı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefatının 28. yılında MHP Kurucu Genel Başkanı Türkeş'in, Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret ettikten sonra, parti genel merkezinin karşısındaki Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfının yeni merkezine geçti.

(FOTO: ahaber.com.tr) (FOTO: ahaber.com.tr)

Bahçeli'nin aracını karanfil atarak karşılayan sevenleri, "Durma ilerle evlatların seninle", "Hareketin lideri Devlet Bahçeli" sloganları attı.

Devlet Bahçeli, aracından inerken kendisine gösterilen yoğun sevgiye bozkurt selamıyla karşılık verdi.

(FOTO: AA)(FOTO: AA)

Daha sonra kurban kesildi, Bahçeli dualar eşliğinde kurdeleyi keserek vakıf merkezini hizmete açtı.

Devlet Bahçeli, vakıf ofisine çıkarak incelemelerde bulundu, partililerle sohbet etti. Vakıf ofisindeki duvarlarda Alparslan Türkeş'in fotoğraflarının asılı olduğu görüldü.

Bahçeli, açılışın ardından, parti genel merkezine geçti. Devlet Bahçeli'yi sevenleri yine aracına karanfil atarak karşılarken, kendisi de bozkurt selamı verdi.

(FOTO: AA) (FOTO: AA)

Genel merkeze otoparktan giren Bahçeli, başkanlık katına çıkarak balkondan kendisini bekleyen kalabalığı selamladı.

Sloganlar eşliğinde makam odasına geçen MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye parti yöneticileri, "Allah sizleri başımızdan eksik etmesin." diyerek dua etti. Bahçeli ise kendilerine teşekkür etti.

Parti yöneticileriyle makam odasında fotoğraf çektiren Bahçeli, genel merkezdeki çalışmalarına başladı.

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Devlet Bahçeli Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı merkezinin kurdelesini kesti Devlet Bahçeli Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı merkezinin kurdelesini kesti Devlet Bahçeli Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı merkezinin kurdelesini kesti
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