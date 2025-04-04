Devlet Bahçeli Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı merkezinin kurdelesini kesti

(FOTO: AA)

Daha sonra kurban kesildi, Bahçeli dualar eşliğinde kurdeleyi keserek vakıf merkezini hizmete açtı.

Devlet Bahçeli, vakıf ofisine çıkarak incelemelerde bulundu, partililerle sohbet etti. Vakıf ofisindeki duvarlarda Alparslan Türkeş'in fotoğraflarının asılı olduğu görüldü.

Bahçeli, açılışın ardından, parti genel merkezine geçti. Devlet Bahçeli'yi sevenleri yine aracına karanfil atarak karşılarken, kendisi de bozkurt selamı verdi.

(FOTO: AA)

Genel merkeze otoparktan giren Bahçeli, başkanlık katına çıkarak balkondan kendisini bekleyen kalabalığı selamladı.

Sloganlar eşliğinde makam odasına geçen MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye parti yöneticileri, "Allah sizleri başımızdan eksik etmesin." diyerek dua etti. Bahçeli ise kendilerine teşekkür etti.

Parti yöneticileriyle makam odasında fotoğraf çektiren Bahçeli, genel merkezdeki çalışmalarına başladı.