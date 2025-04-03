Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Bakan Yerlikaya duyurdu: Gürcistan’a kaçan 8 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kırmızı bültenle aranan beş kişinin ve ulusal seviyede aranan üç kişinin Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, Adalet Bakanlığı'nın yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Asayiş Daire Başkanlığı ve Artvin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu yakalanan kişilerin, Artvin Sarp Kara Hudut Kapısı'ndan Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

"TEK TEK YAKALAYACAĞIZ"

Açıklamada, kırmızı bültenle aranan H.A., H.D., İ.B., Ö.T. ve A.S.Ö.'nün yanı sıra ulusal seviyede aranan R.U., C.K. ve M.Ç.'nin farklı suçlardan ötürü yurt dışında bulundukları sırada tespit edildiği ve güvenlik güçlerinin operasyonu ile yakalandıkları belirtildi. Yerlikaya, "Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz" ifadesini kullandı.

TÜRK POLİSİNDEN KAÇAMADILAR

Bakan Yerlikaya, Adalet Bakanlığı ile operasyona katılan tüm birimlere teşekkür ederek, "Türk Polisinden kaçamayacaklar" vurgusu yaptı.