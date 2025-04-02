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Ticaret Bakanı Bolat A Haber'de duyurmuştu! "Alışveriş yapın" çağrısı sonrası esnafa tam destek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 02.04.2025 12:21
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Ticaret Bakanı Bolat A Haber’de duyurmuştu! Alışveriş yapın çağrısı sonrası esnafa tam destek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İBB'ye yönelik başlatılan 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturmasının ardından halkı galeyana getirerek sokaklarda yasa dışı eylemlere teşvik eden ve milli markalara yönelik boykot başlatan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e dün A Haber'de canlı yayınında tepki gösterdi. Bakan Bolat yaşanan skandal karşısında vatandaşı 2 Nisan günü alışveriş yapmaya davet etti. Bolat, bugün için yapılan 'boykot çağrılarına' karşı ürün satın alarak esnafa destek oldu ve herkesin milli ekonomiye sahip çıkması gerektiğini ifade etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yerli markaları hedef alarak 2 Nisan'da tüketimi durdurma ve boykot çağrısına ilişkin A Haber'e önemli açıklamalarda bulunmuştu.

BAKAN BOLAT'TAN A HABER'DE "2 NİSAN'DA TİCARET YAPIN" ÇAĞRISI!

"2 NİSAN GÜNÜ ALIŞVERİŞ YAPMAYA DAVET EDİYORUM"

Bakan Bolat, "Türkiye'de kamu düzeninin bozulmasını istemeyenler ana muhalefetin ve yandaşlarının bozguncu ve zehirli diline itibar etmesinler. Üretimi, ticareti hep birlikte alışverişi arttıralım. Vatandaşlarımızdan müsterih olmalarını diliyorum. Türkiye'de güçlü bir devlet ve ittifak vardır. Adalet emniyet, ekonomi, milli savunma çelik yürek gibi dimdik ayaktadır. Geçmişte bozguncular nasıl hüsrana uğradıysa yine hüsrana uğrayacaklardır.

Vatandaşlarımıza şu çağrıda bulunmak istiyorum. 3-4 ya da 5 Nisan'da yapacağınız alışveriş varsa bunları öne çekin ve 2 Nisan'da alışveriş yapın. İnadına ticaret diyelim ve bunları bozguna uğratalım. Ülkede kaos çıkarmaya alışan bu ana muhalefete iyi bir ders verelim." ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Bolat'ın X paylaşımıBakan Bolat'ın X paylaşımı

BAKAN BOLAT'TAN ESNAFA DESTEK

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bugün için yapılan "boykot çağrılarına" karşı ürün satın alarak esnafa destek oldu.

Bolat, Ankara'nın Keçiören ilçesindeki esnaf ziyareti sırasında kahvaltı, daha sonra da alışveriş yaptı. Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'da bugün bir pastanedesiniz. İçerisi müşterilerle dolu, vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Birileri Türkiye ekonomisini durdurma, ekonomiye zarar verme çabası içinde ama biz Türkiye ekonomisini 22 yılda, dolar bazında, 6,5 kat büyütmüş bir yönetimin mensuplarıyız. Bizim görevimiz ticareti, üretimi büyütmek, istihdamı artırmak. Bunu da başardık. Bugün esnafla dayanışma, milli ekonomiye sahip çıkma ve üretimin, tüketimin, ticaretin, emeğin, istihdamın dayanışma günüdür."

Ticaret Bakanı Bolat A Haber’de duyurmuştu! Alışveriş yapın çağrısı sonrası esnafa tam destek

VATANDAŞLARA "ALIŞVERİŞ YAPIN" ÇAĞRISI

Bolat, vatandaşlara "yarının alışverişini bugünden yapmaları" çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:

"Rakamları şöyle yükseltsinler ve Türkiye'de ticaretin büyüdüğünü göstersinler. İşverenlere de esnafa da çağrım o ki, kendi tüketimlerini de yarına bırakmasınlar. Böylece Türkiye ekonomisi nasıl dünyada çok büyük takdir görüyorsa, içeride de bugünü halkımızın iş, aş, refah düzeyi ve geleceğiyle alakalı milli ekonomimizi büyüteceğimiz bir gün olarak tarihe kazıyacağız. 2 Nisan, Türkiye ekonomisinde tarihi bir gün olacak. Yapanlar, üretenler kazanacak, yıkmaya, durdurmaya çalışanlar kaybedecek."

Ticaret Bakanı Bolat’tan boykot açıklamasıTicaret Bakanı Bolat’tan boykot açıklaması TİCARET BAKANI BOLAT'TAN BOYKOT AÇIKLAMASI

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Ticaret Bakanı Bolat A Haber’de duyurmuştu! Alışveriş yapın çağrısı sonrası esnafa tam destek Ticaret Bakanı Bolat A Haber’de duyurmuştu! Alışveriş yapın çağrısı sonrası esnafa tam destek Ticaret Bakanı Bolat A Haber’de duyurmuştu! Alışveriş yapın çağrısı sonrası esnafa tam destek
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