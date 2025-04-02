Ticaret Bakanı Bolat A Haber'de duyurmuştu! "Alışveriş yapın" çağrısı sonrası esnafa tam destek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yerli markaları hedef alarak 2 Nisan'da tüketimi durdurma ve boykot çağrısına ilişkin A Haber'e önemli açıklamalarda bulunmuştu.

"2 NİSAN GÜNÜ ALIŞVERİŞ YAPMAYA DAVET EDİYORUM"

Bakan Bolat, "Türkiye'de kamu düzeninin bozulmasını istemeyenler ana muhalefetin ve yandaşlarının bozguncu ve zehirli diline itibar etmesinler. Üretimi, ticareti hep birlikte alışverişi arttıralım. Vatandaşlarımızdan müsterih olmalarını diliyorum. Türkiye'de güçlü bir devlet ve ittifak vardır. Adalet emniyet, ekonomi, milli savunma çelik yürek gibi dimdik ayaktadır. Geçmişte bozguncular nasıl hüsrana uğradıysa yine hüsrana uğrayacaklardır.

Vatandaşlarımıza şu çağrıda bulunmak istiyorum. 3-4 ya da 5 Nisan'da yapacağınız alışveriş varsa bunları öne çekin ve 2 Nisan'da alışveriş yapın. İnadına ticaret diyelim ve bunları bozguna uğratalım. Ülkede kaos çıkarmaya alışan bu ana muhalefete iyi bir ders verelim." ifadelerini kullanmıştı.