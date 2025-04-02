02 Nisan 2025, Çarşamba
Haberler Gündem Haberleri Tatilin 4 gününde ilk trafikte acı bilanço! 34 vatandaşımız hayatını kaybetti

Tatilin 4 gününde ilk trafikte acı bilanço! 34 vatandaşımız hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.04.2025 11:30 Güncelleme: 02.04.2025 11:39
ABONE OL
Tatilin 4 gününde ilk trafikte acı bilanço! 34 vatandaşımız hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 4 gününde (Cumartesiden salıya) yapılan kazalarda toplam 34 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini bildirdi. Kazalarda toplam 4784 vatandaşımız ise yaralandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin 4. gününde 647 trafik kazasının meydana geldiğini bildirdi. Yerlikaya, kazalarda 7 kişinin hayatını kaybettiğini bin 165 vatandaşın yaralandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Ramazan Bayramı tatilinin 4. günü (Salı) 647 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 7 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1.165 vatandaşımız ise yaralandı. Bayramlar sevdiklerimizle bir arada olmanın en güzel zamanı. Bu güzel anları acıya dönüştürmemek için lütfen trafik kurallarına uyalım. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil.

Ramazan Bayramı tatilinin ilk 4 günündeki trafik kazalarında toplam 34 vatandaşımız hayatını kaybetti. (İHA)Ramazan Bayramı tatilinin ilk 4 günündeki trafik kazalarında toplam 34 vatandaşımız hayatını kaybetti. (İHA)

Bayram tatilinin ilk 4 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Salı) maalesef 34 vatandaşımız hayatını kaybetti. 4.784 vatandaşımız ise yaralandı.

9 günlük Ramazan Bayramı Tatilinde Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Bayram tatilinin 4. günü 1 Nisan 2025 Salı günü trafik ekiplerimizce;
495.753 araç denetlendi.
21.178 araca hız ve radar işlemi,
51.120 araca ise diğer işlemler yapıldı.

Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Bakan Yerlikaya'nın bayramın tatilinin 4. günü ile ilgili paylaştığı trafik kazası raporu (X)Bakan Yerlikaya'nın bayramın tatilinin 4. günü ile ilgili paylaştığı trafik kazası raporu (X)

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tatilin 4 gününde ilk trafikte acı bilanço! 34 vatandaşımız hayatını kaybetti Tatilin 4 gününde ilk trafikte acı bilanço! 34 vatandaşımız hayatını kaybetti Tatilin 4 gününde ilk trafikte acı bilanço! 34 vatandaşımız hayatını kaybetti
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör