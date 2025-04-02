Bakan Fidan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3-4 Nisan'da Brüksel'deki NATO Karargahında yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na iştirak edecek. NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı dört oturum halinde düzenlenecek. Bakan Fidan'ın katılacağı toplantılar kapsamında kritik mesajlar verecek. İşte detaylar...
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre toplantı, yeni ABD yönetimi ve diğer müttefikler arasında ilk toplu istişarenin yapılmasına vesile olacak.
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı dört oturum halinde düzenlenirken, toplantının ilk oturumu yalnızca 32 müttefikin katılımıyla gerçekleştirilecek.
Bu oturumda, kolektif savunma, müttefikler arasındaki külfet paylaşımı, savunma harcamalarının artırılması ve müttefiklerin savunma sanayii altyapılarının güçlendirilmesi, Rusya-Ukrayna Savaşı ve bu bağlamda Avrupa güvenliğinin geleceğiyle haziranda Lahey'de düzenlenecek NATO Zirvesi hazırlıklarının ele alınması öngörülüyor.
Bakan Fidan'ın oturumda Türkiye'nin güçlü ordusu, modern askeri yetenekleri ve gelişmiş savunma sanayii altyapısıyla Avrupa-Atlantik güvenliğine katkılarını sürdüreceği, NATO'nun Avrupa güvenliğindeki asli rolünün zayıflatılmaması gerektiği ve NATO'nun güneydoğu kanadında kritik bir konumda bulunan Türkiye'nin Avrupa güvenliğinin geleceğine dair süreçlerin doğal bir parçası olduğu mesajlarını vermesi bekleniyor.
ASYA-PASİFİK ORTAKLARI ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ
Toplantının ikinci oturumu NATO'nun Asya-Pasifik bölgesindeki ortakları Avustralya, Güney Kore, Japonya ve Yeni Zelanda'nın katılımıyla gerçekleştirilecek.
Oturumda, Asya-Pasifik ile Avrupa-Atlantik güvenliğinin gündemindeki müşterek meseleler ile anılan ortaklarla ilave işbirliği imkanları ele alınacak.
Oturumda Bakan Fidan'ın, Avrupa-Atlantik ile Asya-Pasifik bölgelerinin güvenliğinin birbirini yakından etkilediğine, bu çerçevede, Asya-Pasifik ortakları arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine değinmesi öngörülüyor.
NATO-UKRAYNA KONSEYİ OTURUMU
Toplantının üçüncü oturumu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın katılımıyla NATO-Ukrayna Konseyi formatında yapılacak.
Oturumda Ukrayna'nın acil ihtiyaçları, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum, savaşın sonlandırılmasına yönelik çabalar, Ukrayna'nın daha fazla desteklenmesinde Avrupalı müttefiklerin üstlenebilecekleri roller gibi hususların gündemde olması bekleniyor.
Bakan Fidan'ın oturumda, Türkiye'nin, Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği yinelemesi, Ukrayna'da sürdürülebilir bir ateşkesin ve nihayetinde kalıcı barışın sağlanmasına yönelik Türkiye'nin desteğini paylaşması, bölgede ateşkesin sağlanmasına müteakip hayata geçirilebilecek girişimler üzerindeki çalışmalar hakkında Türkiye'nin değerlendirmelerini gündeme getirmesi ve bu bağlamda, başta Türkiye olmak üzere AB üyesi olmayan müttefiklerin AB'nin savunma ve güvenlik alanındaki gayretlerine tam katılımının esas olduğu mesajını vermesi planlanıyor.
NATO'NUN AVRUPA-ATLANTİK GÜVENLİĞİNİN TESİSİNDEKİ ASLİ ROLÜ
Toplantının son günü AB Yüksek Temsilcisi Kallas'ın, NATO Dışişleri Bakanları'na AB'nin son dönemde güvenlik ve savunma alanında başlattığı girişimler hakkında bilgi vereceği bir oturum düzenlenecek.
Oturum vesilesiyle, anılan girişimlerin NATO'nun Avrupa-Atlantik güvenliğinin tesisindeki asli rolünü nasıl destekleyebileceğinin de tartışılması bekleniyor.
Oturumda Bakan Fidan'ın, Türkiye'nin Avrupa güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu, Avrupa güvenliğine gereken katkıları sağlamayı sürdüreceğini belirtmesi, AB'nin savunma alanındaki gayretlerinin ancak Türkiye gibi AB üyesi olmayan Avrupalı müttefiklerin tam dahliyle başarıya ulaşabileceğini vurgulaması ve bu itibarla AB'nin savunma sanayi alanındaki girişimlerine Türkiye'nin katılımına ilişkin görüşleri kayda geçirmesi öngörülüyor.
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