Kılıçdaroğlu'ndan geri dönüş hazırlığı: Adaylık için imza kotasını aşabilir
CHP'de 6 Nisan'daki olağanüstü kurultay öncesinde, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin adaylık için yoğun çaba harcadığı belirtiliyor. Parti kaynaklarına göre, Kılıçdaroğlu'nun 1300'ü aşkın delege arasında 500’den fazla kesin destekçisi bulunurken adaylık için gereken imza kotasını aşabilir. Kurmayları ise delegeler arasında imza kampanyası yürütürken, Kılıçdaroğlu'na adaylık çağrısı yapılması planlanıyor.
CHP'de 6 Nisan'da gerçekleştirilecek olan olağanüstü kurultay öncesi eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin, adaylık için tüm olanakları zorladığı öğrenildi.
500'DEN FAZLA KEMİK OYU VAR
Buna rağmen Parti Meclisi (PM) üyeleri ile milletvekilleri arasında güçlü bir destek bulunamadığı aktarıldı. İddiaya göre Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için yalnızca 30 milletvekili ile 10'a yakın PM üyesi sözlü olarak desteklerini iletti.
Buna rağmen partili kaynaklar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1300'ü aşkın delege arasında hâlihazırda 500'den fazla kemik oyu olduğunu savunuyor. Kılıçdaroğlu'nun aday olmak istemesi halinde yüzde 5'lik imza kotasını rahatlıkla aşacağı vurgulanıyor.
İMZA TOPLANIRSA ADAY OLABİLİR
Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun kurmayları tarafından delegeler arasında imza kampanyasına da devam edildiği bildirildi. İddiaya göre, kurultay delegelerinin çoğunluğunu kapsayacak şekilde imza toplanabilirse Kılıçdaroğlu'na adaylık için çağrı yapılacak.
Parti içi muhalefetin, çoğunluk imzasının toplanması durumunda ortak bildiri yayımlayarak Kılıçdaroğlu'na adaylık çağrısında bulunmayı hedeflediği öne sürülüyor. Buna rağmen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in hâlihazırda elinin güçlü olması sebebiyle bu girişimin başarıya ulaşma ihtimali düşük görülüyor.
KILIÇDAROĞLU'NDAN AÇIKLAMA
Adaylık için istekli olduğu bilinen ve son ana kadar çoğunluk imzasının toplanması için bekleyişini sürdüreceği öne sürülen Kılıçdaroğlu ise basına verdiği son demeçte, "Ben ilk genel başkanlıktan beri hiçbir zaman çıkıp 'Genel başkan adayıyım' demedim. Benim söyleyeceğim partinin demokratik bir kurultay yapması. İzin alınıp kurultay yapılması kararı alındığı için kutlama mesajı yayımlamıştım. Dolayısıyla o mesajımın arkasındayım. Alınan doğru bir karardı. Kurultay da kimi seçerse, doğrusu o olur" dedi.
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