Kılıçdaroğlu’ndan geri dönüş hazırlığı: Adaylık için imza kotasını aşabilir

CHP'de kurultay öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun geri döneceği konuşuluyor (AA)

500'DEN FAZLA KEMİK OYU VAR

Buna rağmen Parti Meclisi (PM) üyeleri ile milletvekilleri arasında güçlü bir destek bulunamadığı aktarıldı. İddiaya göre Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için yalnızca 30 milletvekili ile 10'a yakın PM üyesi sözlü olarak desteklerini iletti.

Buna rağmen partili kaynaklar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1300'ü aşkın delege arasında hâlihazırda 500'den fazla kemik oyu olduğunu savunuyor. Kılıçdaroğlu'nun aday olmak istemesi halinde yüzde 5'lik imza kotasını rahatlıkla aşacağı vurgulanıyor.