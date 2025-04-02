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Adana'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 02.04.2025 09:55
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Adana’da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 3 bin 257 uyuşturucu etkili hap ve 11 uyuşturucu hap ele geçirilen otoparkta yakalanan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen Kocavezir Mahallesi'ndeki kapalı otoparka operasyon düzenledi.

Adreste dedektör köpeğiyle gerçekleştirilen aramada, 3 bin 257 uyuşturucu etkili hap, 11 uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Ekipler, otoparktaki şüpheliler Ahmet G. (19), Ferhat O. (20), Emrah K. (20), Süleyman K. (21), Hacı B. (32), Mehmet Ö. (39) ve Ercan O'yu (22) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Ercan O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda uyuşturucuların bulunması polis kamerasınca kaydedildi.

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Adana’da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama Adana’da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama Adana’da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
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