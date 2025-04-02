FETÖ’cü Sedat Ocakçı’dan 2.5 milyarlık vurgun! Hesabı sorulacak! Rekor hapis istemi

TSK'da üsteğmen olarak görev yapanken FETÖ'den ihraç edilen Sedat Ocakçı, İzmir'de kurduğu Ocakçı Holding aracılığıyla, Tokat'ta dron fabrikası kuracağını öne sürüp, yüksek kar vadederek yüzlerce kişiden, yaklaşık 2.5 milyar lira topladı.

Ancak yatırım yerine lüks hayatı seçti. Eşine aldığı son model Lamborghini ve Mini Cooper otomobilleri, holdingin bahçesinde hediye paketi yaptırıp veren Ocakçı, bu anları sosyal medyadan da yayınladı.

Vaatlerini yerine getiremeyen Ocakçı, siber güvenlik uzmanı yeğeni Salih Han'ın kuruma ait 2.5 milyarlık soğuk cüzdanla Dubai'ye kaçtığını iddia etti.

Bunun üzerine geçen yıl gözaltına alınan Sedat Ocakçı, eşi Seçilay Ocakçı ile şirketin Genel Müdür Yardımcısı olan emekli Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan'ın da aralarında bulunduğu 27 kişi, geçtiğimiz aylar da 4 kişi tutuklandı.

OCAKÇI'YA 7 BİN 700 YIL

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Ocakçı'nın aralarında bulunduğu 57 sanık hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 291 sayfalık iddianamede, 385 mağdur da yer aldı.

Savcılık, Sedat Ocakçı'nın nitelikli dolandırıcılık ve örgüt yöneticiliğinden 385 kez olmak üzere 2 bin 310 yıldan 7 bin 700 yıla kadar hapsini istedi.

İddianamede, Seçilay Ocakçı'nın "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar olmak üzere 23 kez toplamda 92 yıla kadar, "Banka, kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan ise 3 yıldan 10 yıla kadar 23 kez toplamda 230 yıla kadar, ikisinin toplamında ise 322 yıla kadar hapsi talep edildi.

EMEKLİ TUĞGENERALİN 182 YIL HAPSİ İSTENDİ

Sabah'ın haberine göre; Şirketin Genel Müdür Yardımcısı emekli Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan'ın da "suç İşlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar olmak üzere 13 kez toplamda 52 yıl, "banka kredi kurumlarını araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar 13 kez olmak üzere toplamda 130 yıl, ikisinin toplamında ise 182 yıla kadar hapsi istendi.

30'u tutuklu 57 sanık 9 Mayıs 2025'ta, Aliağa Cezaevi İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki duruşma salonunda hakim karşısına çıkacak.