02 Nisan 2025, Çarşamba
Haberler Gündem Haberleri Dışişleri Bakanı Fidan Fransız mevkidaşı Barrot ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Fidan Fransız mevkidaşı Barrot ile bir araya geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 02.04.2025 23:51 Güncelleme: 02.04.2025 23:51
ABONE OL
Dışişleri Bakanı Fidan Fransız mevkidaşı Barrot ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Fransa'nın başkenti Paris'e gitti. Fidan bu ziyarette Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Fidan ve Barrot'un görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye-AB ilişkileri, Avrupa güvenliği, Ukrayna-Rusya savaşı, Gazze ve Suriye başta olmak üzere güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin görüşüldüğü belirtiliyor.

Bakan Fidan NATO toplantısına katılacakBakan Fidan NATO toplantısına katılacak BAKAN FİDAN NATO TOPLANTISINA KATILACAK
Bakan Fidandan Fransaya kritik ziyaret!Bakan Fidandan Fransaya kritik ziyaret! BAKAN FİDAN'DAN FRANSA'YA KRİTİK ZİYARET!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dışişleri Bakanı Fidan Fransız mevkidaşı Barrot ile bir araya geldi Dışişleri Bakanı Fidan Fransız mevkidaşı Barrot ile bir araya geldi Dışişleri Bakanı Fidan Fransız mevkidaşı Barrot ile bir araya geldi
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör