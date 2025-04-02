Dışişleri Bakanı Fidan Fransız mevkidaşı Barrot ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Fransa'nın başkenti Paris'e gitti. Fidan bu ziyarette Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Fidan ve Barrot'un görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye-AB ilişkileri, Avrupa güvenliği, Ukrayna-Rusya savaşı, Gazze ve Suriye başta olmak üzere güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin görüşüldüğü belirtiliyor.