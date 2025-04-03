AK Partili Akar ve Özdemir'den esnafa destek ziyareti: 85 milyonun menfaatlerini önceliyoruz
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Sarıyer'li esnafı hem ziyaret etti hem de alışveriş yaptı.
İBB'ye yönelik başlatılan 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturmasının ardından halkı önce sokak çağrıları ile galeyana getirmeye çalışan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şimdi de yerli ve milli markalara yönelik boykot çağrıları yaptı. Çirkin çağrıların ardından esnafa destek olmak için ziyaret gerçekleştiren TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "85 milyonun menfaatlerini önceliyoruz" dedi.
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle bayramlaştı. Ziyaret sırasında AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ile bir araya gelen Akar, Sarıyer Merkez'de bir kafede oturup vatandaşlarla sohbet etti. Ardından Akar ve Özdemir, esnafı ziyaret edip bir marketten alışveriş yaptı.
"ÜLKEMİZİN NASIL KUTUPLAŞTIRILDIĞINI GÖRÜYORUZ"
Ayrıştırmanın ne kadar kötü olduğunu ifade eden AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "2 Nisan'da ayrıştırmanın ne kadar kötü olduğuna hep birlikte şahit oluyoruz. Ülkemizde 'Kutuplaştırılmasın' diyenlerin nasıl kutuplaştırdığını, nasıl komedyeninden sanatçısına, alışveriş mağazasından kahvecisine ötekileştirdiğini, kendisi gibi düşünmeyen insanları başka bir boyutta değerlendirdiğini görüyoruz." diye konuştu.
"Hem bayramlaşma hem de Sarıyerli esnafımızla alışverişimizi yapacağız" diyen Özdemir, boykot girişimiyle ülke ekonomisine zarar verilmek istendiğini belirterek, "Ülkenin ekonomisine ve ülkenin evlatlarına ne kadar zarar vermek istenildiğinin fotoğrafını ortaya koyma gayreti içinde olacağız" dedi.
"85 MİLYONUN MENFAATLERİNİ ÖNCELİYORUZ"
Yargının tarafsız ve bağımsız olduğunu, anayasa çerçevesinde, akıl ve bilimin ışığında çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Akar, "Artık söz dinleyen değil, sözü dinlenen Türkiye var. Buna herkes alışacak. Cumhurbaşkanı'mızın yaptığı şey bu. Amerika'ya, Avrupa'ya, NATO'ya, AB'ye kafa tutmuyoruz, kimseye efelik yapmıyor, dikleşmiyoruz ama dik duruyoruz. Ülkemizin, milletimizin, 85 milyonun hak ve menfaatlerini önceliyoruz. Tüm dünyaya, olaylara hak ve menfaatlerimiz açısından bakıyoruz. Vatandaşımızın hakkını, hukukunu kimseye peşkeş çekmedik, çekmiyoruz" dedi.
"KİMSE DOSYAYI BİLMEDEN AHKAM KESMESİN"
"Tarafsız ve bağımsız yargı hükmünü yapıyor" diyen Akar, "Dünyada, Türkiye'de bunun örnekleri var. İSKİ davası ne oldu hatırlayın. Paris Belediye Başkanı ne oldu, tutuklandı. Bugün parti Genel Başkanı Le Pen ne yaptı? Siyasetten men edildi, hapis cezasıyla karşılaştı. Dolayısıyla yolsuzluk yapılırsa, teröre destek sağlanırsa, ahlaksızlık varsa, yasa dışı bir işi varsa bunun peşine yargı gider, gereğini yapar. Kimse dosyayı, olayları, suçlamayı bilmeden, delilleri, tanıkları görmeden ahkam kesmesin ve bunu başka yönlere çekmesin, çocukları sokaklara dökmesin. 301 genç bayramda anne-babasından ayrı yaşadılar. Üzüntü verici ama bunlara sebep olanlara bakmak lazım. Polise, devlete karşı çıkarsanız, onlara molotof atarsanız, yakar yıkarsanız polis tabii ki görevini yapacak. Burada mesele polis ne yaptı değil, bu çocuklara, gençlere bu aklı kim verdi, bunları kim sokağa sürükledi? Orada kimlerin çocukları var bakın. Konuşanların, akıl verenlerin çocukları yok. Garibanları oraya sürdüler ve onlar geriden keyiflerine baktılar. Ne için? Kendi şahsi ihtirasları, makamları, mevkileri, gelecekleri, yanlışlarını örtmek için" dedi.
"GÖZLERİ VAR GÖRMEZ, KULAKLARI VAR DUYMAZ"
Boykot çağrılarına ilişkin Akar, "Sarıyer'de sabah saat 06.00'da açmış dükkanını, akşam 24.00'e kadar çalışıyor, evladının rızkını sağlamak için. Sen nesini boykot ediyorsun? İsrail'de 70 bin kişiyi kestiler. Hukuk bitti, insanlık da bitti. 17 bin çocuk. Torunlarınızı gözlerinizin önüne getirin. Nerede boykot, o zaman neredeydiniz? Bunların gözleri var görmez, kulakları var duymaz. Bunlar vicdansız. Ama onlar kendi menfaatleri olduğu zaman, kendi istikballeri, koltukları söz konusu olduğu zaman ona buna sataşmaya başlıyorlar. Bizim milletimizin aklıselimi, feraseti buna müsaade etmedi, etmeyecek. Biraz sonra hep beraber cebimizdeki son kuruşa kadar harcayacağız" şeklinde konuştu.
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