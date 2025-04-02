RTÜK Başkanı Şahin duyurdu! ATV'de yayınlanan dev derbi için "reytingler düştü" iddialarına yalanlama

RTÜK Başkanı Şahin'in açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Galatasaray Spor Kulübü'nü derbide sergilediği mücadele ve elde ettiği başarı nedeniyle tebrik ediyoruz.

Öte yandan CHP Genel Başkanının Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde yaptığı "boykot" çağrısı, sadece futbolseverlere değil, spor ekonomisine ve yayıncılık sektörüne yönelik manipülatif bir yaklaşım olup, spor müsabakalarının özünde var olan dostluk, sportmenlik ve centilmenlik değerlerine tamamen aykırıdır.

Bugün ATV'de yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi ile ilgili "reytingler düştü" iddiaları ise dezenformasyon içerikli olup, kamuoyunun kasıtlı olarak yanlış yönlendirme çabasından başka bir amaç taşımamaktadır. Gerçek, bilimsel reyting oranları elimize ulaştığında kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Öncelikle Türkiye'de reyting ölçüm sistemi, RTÜK denetiminde, bilimsel yöntemlere dayalı ve uzun vadeli panel uygulamasıyla yürütülmektedir. Televizyon izleme ölçümleri, RTÜK'ün yetkilendirdiği TİAK A.Ş. tarafından gerçekleştirilirken, radyo dinlenme oranı ölçümleri ise RİAK A.Ş. sorumluluğunda yürütülmektedir.

Ülke genelinde 40 ilde, 5 yaş ve üzeri yaklaşık 15.000 kişiyi kapsayan 4.000 haneye yerleştirilen peoplemeter cihazlarıyla toplanan veriler, günlük olarak analiz edilmekte ve bilimsel raporlamalara konu olmaktadır.

Bu sistemde, bireysel çağrıların veya kısa vadeli yönlendirmelerin reyting verileri üzerinde etkisi bulunmamaktadır.

Ayrıca, izleyici ve dinleyici davranışlarını etkileyen sosyo-ekonomik statü, cinsiyet, yaş, çalışma durumu ve hanehalkı büyüklüğü gibi değişkenler, reklam stratejilerinin belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Araştırma panellerinin hedef nüfusu doğru temsil etmesi zorunluluğu, mevzuat kapsamında denetime tabi tutulmaktadır.

Kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye yönelik, güvenilir kaynaklara dayanmayan manipülatif bilgiler, bir kez daha doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmanın önemini gözler önüne sermiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."