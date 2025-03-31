MHP lideri Bahçeli’den Volkan Konak için başsağlığı mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hayatını kaybeden şarkıcı Volkan Konak için taziye mesajı yayımladı.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Merhum Volkan Konak, söylediği şarkılarında duygu dünyamızda kah Karadeniz gibi coşkun kah Ayder gibi derin bir his uyandıran ezgileri işlemeyi başarmış, kendisine has üslubuyla Türk müziğinde büyük ve kıymetli bir ekol oluşturmuştur. Eser ve yorumlarıyla icra ettiği sanatı vesileyle milletimiz nazarında müstesna bir konuma ulaşmış olan Trabzon'un kıymetli evladı Volkan Konak'a Cenabıallah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

VOLKAN KONAK'TAN ACI HABER

Usta sanatçı Volkan Konak, Ramazan Bayramı kapsamında KKTC'de düzenlenen konseri sırasında baygınlık geçirdi. Sevilen sanatçı sahnede şarkılarını seslendirdiği sırada bir anda yere yığıldı.Sevilen sanatçıyı izlemeye gelen seyircilerden biri kalp masajı yaparak ilk müdahalede bulundu.

58 yaşındaki sanatçıya yaklaşık 40 dakika boyunca kalp masajı (CPR-kardiyopulmoner resüsitasyon) uygulanırken, daha sonra entübe edilerek saat 00.10'da Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

KKTC Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre sevilen sanatçı Volkan Konak'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Yapılan açıklamada; "Bu gece aniden rahatsızlanması nedeniyle 00.17'de Mağusa Devlet Hastanesi'ne müracaat ettirilen sanatçı Volkan Konak, 00.42'de tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir" ifadeleri yer aldı.