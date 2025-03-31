31 Mart 2025, Pazartesi
Haberler Magazin Haberleri Volkan Konak'a ilk müdahaleyi yapan doktor konuştu! "20 sene önceydi..."

Volkan Konak'a ilk müdahaleyi yapan doktor konuştu! "20 sene önceydi..."

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.03.2025 12:45
ABONE OL
Volkan Konak’a ilk müdahaleyi yapan doktor konuştu! 20 sene önceydi...

KKTC'de konser verdiği sırada rahatsızlanan ünlü sanatçı Volkan Konak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğan Konak'ın kendisine 40 dakika boyunca kalp masajı yapan doktorla 20 yıl önce karşılaştığı ve ona yardımcı olduğu ortaya çıktı. İşte o paylaşım...

Ünlü sanatçı Volkan Konak, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İskele kentindeki bir otelde verdiği konser sırasında aniden fenalaştı. İlk müdahalesi konseri izleyenler tarafından yapılan Konak, daha sonra çağrılan ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Volkan Konak'ın son görüntüsü / Sosyal medyaVolkan Konak'ın son görüntüsü / Sosyal medya

Konser alanında bulunan hekimler ve acil sağlık ekibi tarafından yaklaşık 40 dakika boyunca kalp masajı (CPR-kardiyopulmoner resüsitasyon) uygulanırken, sanatçı daha sonra entübe edilerek saat 00.10'da hastaneye sevk edildi.

Kaynak: A Haber arşivKaynak: A Haber arşiv

VOLKAN KONAK'A İLK MÜDAHALEYİ YAPAN DOKTOR PAYLAŞTI

Ünlü sanatçıya ilk müdahale konseri izlemeye gelen doktorlar tarafından yapıldı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Bu doktorlardan biri olan Ahmet Görkem Yasak, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuduğu yıllarda Volkan Konak'la anısını paylaştı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"O GENÇ BÜYÜDÜ DOKTOR OLDU"

Yasak, konserde çektiği videoya "20 sene önceydi... Kaldığımız öğrenci yurduna gelip 'Gençler bir şeye ihtiyacınız olduğunda beni direkt arayın' diye telefonunu vermiştin. Yardımcı olduğun o genç büyüdü, doktor oldu; son anlarında seni kurtarmaya çalıştı. Güle güle Kuzeyin oğlu. Seni hiç unutmayacağız" notunu düştü.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör