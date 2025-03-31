Volkan Konak'a ilk müdahaleyi yapan doktor konuştu! "20 sene önceydi..."

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"O GENÇ BÜYÜDÜ DOKTOR OLDU"

Yasak, konserde çektiği videoya "20 sene önceydi... Kaldığımız öğrenci yurduna gelip 'Gençler bir şeye ihtiyacınız olduğunda beni direkt arayın' diye telefonunu vermiştin. Yardımcı olduğun o genç büyüdü, doktor oldu; son anlarında seni kurtarmaya çalıştı. Güle güle Kuzeyin oğlu. Seni hiç unutmayacağız" notunu düştü.