Teröristbaşı Öcalan’a ailesinden bayram ziyareti: DEM Parti duyurdu

İmralı Adası'nda bulunan terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve diğer mahkumlar Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş, Ramazan Bayramı ziyareti kapsamında aileleriyle görüştü.

TERÖRİSTBAŞINA BAYRAM ZİYARETİ

DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamada, Abdullah Öcalan ile kardeşi Mehmet Öcalan ve yeğeni Ömer Öcalan'ın Ramazan Bayramı kapsamında görüştüğü belirtildi. Ayrıca cezaevindeki diğer mahkumlar Hamili Yıldırım ile kardeşi Polat Yıldırım, Ömer Hayri Konar ile kardeşi Ali Konar ve Veysi Aktaş ile kardeşi Sabiha Aslan'ın bayram ziyareti kapsamında aileleri ile görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.