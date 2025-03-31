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Teröristbaşı Öcalan'a ailesinden bayram ziyareti: DEM Parti duyurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.03.2025 17:44 Güncelleme: 31.03.2025 18:07
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Teröristbaşı Öcalan’a ailesinden bayram ziyareti: DEM Parti duyurdu

İmralı Adası'nda bulunan teröristbaşı Abdullah Öcalan'a ailesi tarafından bayram ziyareti yapıldı. Konuya ilişkin DEM Parti'den yazılı bir açıklama geldi. İşte detaylar...

İmralı Adası'nda bulunan terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve diğer mahkumlar Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş, Ramazan Bayramı ziyareti kapsamında aileleriyle görüştü.

TERÖRİSTBAŞINA BAYRAM ZİYARETİ

DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamada, Abdullah Öcalan ile kardeşi Mehmet Öcalan ve yeğeni Ömer Öcalan'ın Ramazan Bayramı kapsamında görüştüğü belirtildi. Ayrıca cezaevindeki diğer mahkumlar Hamili Yıldırım ile kardeşi Polat Yıldırım, Ömer Hayri Konar ile kardeşi Ali Konar ve Veysi Aktaş ile kardeşi Sabiha Aslan'ın bayram ziyareti kapsamında aileleri ile görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.

İmralıya aile ziyareti başvurusuİmralıya aile ziyareti başvurusu İMRALI'YA AİLE ZİYARETİ BAŞVURUSU

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Teröristbaşı Öcalan’a ailesinden bayram ziyareti: DEM Parti duyurdu Teröristbaşı Öcalan’a ailesinden bayram ziyareti: DEM Parti duyurdu Teröristbaşı Öcalan’a ailesinden bayram ziyareti: DEM Parti duyurdu
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