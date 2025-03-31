Kuzeyin Oğlu'ndan acı haber! Volkan Konak'ın cenaze töreni ne zaman? | Vasiyeti ortaya çıktı
Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak, KKTC'de verdiği konser sırasında fenalaşması sonucu hayatını kaybetti. KKTC Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 'Bu gece aniden rahatsızlanması nedeniyle 00.17'de Mağusa Devlet Hastanesi'ne müracaat ettirilen sanatçı Volkan Konak, 00.42'de tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir' ifadeleri yer aldı. Vasiyeti ortaya çıkan Konak'ın cenaze programına ilişkin bilgiler de açıklandı.
Usta sanatçı Volkan Konak, Ramazan Bayramı kapsamında KKTC'de düzenlenen konseri sırasında baygınlık geçirdi. Sevilen sanatçı sahnede şarkılarını seslendirdiği sırada bir anda yere yığıldı.
KALP MASAJI YAPILDI
Sevilen sanatçıyı izlemeye gelen seyircilerden biri kalp masajı yaparak ilk müdahalede bulundu. 58 yaşındaki sanatçıya yaklaşık 40 dakika boyunca kalp masajı (CPR-kardiyopulmoner resüsitasyon) uygulanırken, daha sonra entübe edilerek saat 00.10'da Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
KKTC Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre sevilen sanatçı Volkan Konak'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Yapılan açıklamada; "Bu gece aniden rahatsızlanması nedeniyle 00.17'de Mağusa Devlet Hastanesi'ne müracaat ettirilen sanatçı Volkan Konak, 00.42'de tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir" ifadeleri yer aldı.
Başhekimlik tarafından yaptığı açıklamada, "Merhum Volkan Konak'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verdi.
CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
Cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye gönderilecek olan Volkan Konak'ın, Trabzon'un Maçka ilçesinde babasının yanına defnedileceği açıklandı. Türkiye'nin Gazimağusa Başkonsolosluğu cenaze sürecini yakından takip ederken, Volkan Konak için Çarşamba günü Trabzon Maçka'daki aile kabristanında cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi.
A Haber muhabiri Yusuf Gül hayatını kaybeden Volkan Konak'a ilişkin son bilgiyi aktardı.
Yusuf Gül: Sahnede Volkan Konak'a kalp masajı yapıldı. İlk müdahalenin yapıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Konak, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Volkan Konak'ın Ramazan Bayramı'nda yoğun konser programı vardı. KKTC'de çıktığı sahnede fenalaştı. Konseri oldukça kalabalıktı. Fenalaşmasını ardından bölgeye gönderilen sağlık ekipleri tarafından durumunun kritik olduğu belirtilmişti.
ACI HABERİN ARDINDAN HASTANEYE KOŞTULAR
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın eşi Selma Konak, eşinin ölüm haberini almasının ardından hastane önünde fenalaştı. Sevilen sanatçının vefat haberini duyan Sibel Can ve Hakan Altun gözyaşları içerisinde hastaneye geldi.
SANAT CAMİASINDAN PEŞ PEŞE TAZİYE MESAJLARI
DERYA ULUĞ
Derya Uluğ sosyal medya hesabından duygularını şu sözlerle ifade etti. "Volkan abi sen çok güzel bir insandın. Çok ama çok üzgünüm. Dilim varmıyor. Mekanın cennet olsun"
MUSTAFA SANDAL
Mustafa Sandal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Saygıdeğer meslektaşım, Karadeniz'in dev sesi Volkan Konak'a Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı dilerim. Çok üzgünüm. Mekanın cennet olsun Kuzeyin oğlu" ifadelerini kullandı.
SİBEL CAN
Ünlü sanatçı Sibel Can yaşadığı tarifsiz üzüntüsünü "Ah benim canım" diyerek sözleriyle dile getirdi.
ECE SEÇKİN
Ece Seçkin yaptığı paylaşımında, "Zaten karmaşık duygular içinde olduğumuz zamanlar bu bayramda ne yazacağımızı bilemediğim bir haberde sarsıldım. Çok erken oldu Volkan abi, çok ama çok üzgünüm. Allah ailene ve tüm sevenlerine sabırlar versin. Mekanın cennet olsun." dedi.
SİMGE SAĞIN
Ünlü sanatçı Simge Sağın Instagram hesabından yaptığı paylaşımında, "Volkan abim. Çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.
EBRU GÜNDEŞ
Sanatçı Ebru Gündeş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasıyla çok üzgün olduğunu belirterek "Zaten buruk bir bayram tamamen acıya büründü. Kuzeyin Oğlunu, hepimizin abisini, çok kıymetli bir sanatçıyı kaybettik. Çok çok üzgünüm. Her daim kalbimizde yaşayacak. Değerli ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dilerim... "
VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI
Volkan Konak 2020 yılında sahne aldığı bir konserde vasiyetini açıkladığı ortaya çıktı. Konak, öldükten sonra gömülmek yerine yakılmak istediğini ifade etmişti.
Kuzeyin Oğlu'nun vasiyeti sosyal medyada gündem konusu olurken şu sözlerle son isteğini dile getirmişti: "Siz sevenlerime vasiyetimdir, ne olur ölünce gömmesinler beni toprağa. Yaksınlar tüm bedenimi. Ve bir kutuya koyup Karadeniz'imin üstüne bir helikopterle savursunlar tüm küllerimi. Özellikle de Trabzon'umun üstüne."
VOLKAN KONAK KİMDİR?
Volkan Konak, 1967 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinin Yeşilyurt köyünde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Maçka'da tamamladıktan sonra öğretmeninin teşvikiyle 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'na girdi. 1988 yılında konservatuvarı bitirip aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Halk Müziği üzerine Sosyal Bilimler yüksek lisans eğitimine başladı. 1991 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı.
Karadeniz Müziğini Evrensel Müzik formlarıyla buluşturarak özgün bir yapıda yeniden şekillendiren Konak, Efulim'i 1993 yılında yaptı. Daha sonra 1994 yılının Ekim ayında Gelir misin Benimle adlı albümünü hazırladı. Askerlik görevini tamamladıktan sonra hemen üçüncü albümü Volkanik Parçalar'ın çalışmasına başladı. Üç aylık çalışmadan sonra da bu albüm müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Volkan Konak, 1998 yılının Nisan ayında kendisi tarafından kurduğu Kuzey Müzik Prodüksiyon isimli firmasından Pedaliza isimli albümünü müzikseverlerin beğenisine sundu.
1993 yılından bu yana albüm çalışmalarında yaklaşık elli adet bestesini sergilemiş ve bu çalışmalar sonunda Gazeteciler Cemiyeti, çeşitli vakıf ve dernekler tarafından yılın sanatçısı seçildi. 1997 yılında Politika dergisi tarafından Yılın En İyi Müzik Sanatçısı seçildi. 1998'den itibaren albümlerinde Karadeniz dışında İç anadolu, Doğu Anadolu, Ege ve Kıbrıs yörelerinden de türküler seslendirdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Krematoryum nedir, ne anlama geliyor? Krematoryum Türkiyede var mı?
- 1 Nisan Şaka Günü: Gelenek nasıl başladı? 1 Nisan nedir, bu yıl hangi güne denk geliyor?
- Togg T10X 1.440.000 TL, Bayon 1.303.500 TL, i10 - 1.070.500 TL yarı fiyatına düşecek! 2025 ÖTV'siz indirimli araç listesi
- SGK'dan 5 yıl -1800 gün erken emeklilik çizelgesi! 1999 sonrası ve 2005-2008 sigorta girişi olana...
- Volkan Konak'ın eşi Selma Konak kimdir, kaç yaşında? Selma Konak aslen nereli, kaç çocuğu var?
- Meteoroloji tatil bölgeleri dahil tek tek uyardı: Sağanak, çöl tozu ve fırtına kuvvetli geliyor! 31 Mart hava durumu
- Yerli otomobil desteği nedir, kimler faydalanabilir? İlk arabam yerli otomobil destek programı başvuruları başladı mı?
- X (TWITTER) ÇÖKTÜ MÜ? X erişim sorunu son dakika: Neden giriş yapamıyorum? Akış yenilenmeme sorunu
- A101 aktüel nisan ayı aktüel kataloğu yayınlandı: Çok amaçlı aktivite koltuğu, overlok makinesi, elektrikli süpürge satışta...
- 1-2-3-4 çocuğa 5 bin lira verilecek! Bakan Göktaş'tan müjde: Doğum yapan anneler başvurabilecek
- Avrasya Tüneli bugün ücretsiz mi? 2025 Avrasya Tüneli geçiş ücret tarifesi
- Şeker Bayramınız Kutlu Olsun 🍬 | Eşe, dosta, anneye, babaya, akrabaya Hayırlı Bayramlar Mesajları 2025