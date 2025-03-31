Kuzeyin Oğlu’ndan acı haber! Volkan Konak’ın cenaze töreni ne zaman? | Vasiyeti ortaya çıktı

Volkan Konak yıllar önce konseri sırasında vasiyetini açıkladığı ortaya çıktı. (DHA)

VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Volkan Konak 2020 yılında sahne aldığı bir konserde vasiyetini açıkladığı ortaya çıktı. Konak, öldükten sonra gömülmek yerine yakılmak istediğini ifade etmişti.

Kuzeyin Oğlu'nun vasiyeti sosyal medyada gündem konusu olurken şu sözlerle son isteğini dile getirmişti: "Siz sevenlerime vasiyetimdir, ne olur ölünce gömmesinler beni toprağa. Yaksınlar tüm bedenimi. Ve bir kutuya koyup Karadeniz'imin üstüne bir helikopterle savursunlar tüm küllerimi. Özellikle de Trabzon'umun üstüne."

VOLKAN KONAK KİMDİR?

Volkan Konak, 1967 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinin Yeşilyurt köyünde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Maçka'da tamamladıktan sonra öğretmeninin teşvikiyle 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'na girdi. 1988 yılında konservatuvarı bitirip aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Halk Müziği üzerine Sosyal Bilimler yüksek lisans eğitimine başladı. 1991 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Karadeniz Müziğini Evrensel Müzik formlarıyla buluşturarak özgün bir yapıda yeniden şekillendiren Konak, Efulim'i 1993 yılında yaptı. Daha sonra 1994 yılının Ekim ayında Gelir misin Benimle adlı albümünü hazırladı. Askerlik görevini tamamladıktan sonra hemen üçüncü albümü Volkanik Parçalar'ın çalışmasına başladı. Üç aylık çalışmadan sonra da bu albüm müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Volkan Konak, 1998 yılının Nisan ayında kendisi tarafından kurduğu Kuzey Müzik Prodüksiyon isimli firmasından Pedaliza isimli albümünü müzikseverlerin beğenisine sundu.

1993 yılından bu yana albüm çalışmalarında yaklaşık elli adet bestesini sergilemiş ve bu çalışmalar sonunda Gazeteciler Cemiyeti, çeşitli vakıf ve dernekler tarafından yılın sanatçısı seçildi. 1997 yılında Politika dergisi tarafından Yılın En İyi Müzik Sanatçısı seçildi. 1998'den itibaren albümlerinde Karadeniz dışında İç anadolu, Doğu Anadolu, Ege ve Kıbrıs yörelerinden de türküler seslendirdi.