Fransa Le Pen’i yasakladı! Türkiye’yi savunan Yunan bakana yüklenen Vedat Milor tepki topladı

Emmanuel Macron ve Le Pen (AA)

MACRON İMAMOĞLU'NU SAVUNMUŞTU

Macron daha önce Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını eleştirerek Başkan Erdoğan'ı hedef göstermişti. Macron, İmamoğlu'nun tutuklanmasını ilişkin "Muhalefet figürleri ve sivil toplum üyelerinin sistematik soruşturmaya tabi tutulması, haber alma ve toplanma özgürlüğüne saldırılar ve İstanbul belediye başkanının gözaltına alınıp tutuklanması yalnızca pişmanlık duyulacak ihlal ve saldırılardır." demişti.

YUNAN BİLE ANLAMIŞ: ERDOĞAN YAPINCA SES ÇIKARANLAR FRANSA'DA OLUNCA SEVİNİYOR

Eski Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varoufakis ise Macron'un kendi ülkesinde yaşananları görmezden gelerek Türkiye mahkemelerini ve Başkan Erdoğan'ı suçlamasına tepki gösterdi. Varoufakis "Türk mahkemeleri Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimindeki rakibini yasakladığında, liberal dünya isyan ediyor ve Erdoğan'ın hukukun üstünlüğü argümanını reddediyor. Fransız mahkemeleri aynısını yaptığında ise seviniyorlar ve hukukun üstünlüğü söylemini papağan gibi tekrarlıyorlar. İnanılmaz bir yüzsüzlük." diyerek Macron'u hedef aldı.