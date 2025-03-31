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Fransa Le Pen'i yasakladı! Türkiye'yi savunan Yunan bakana yüklenen Vedat Milor tepki topladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.03.2025 22:21 Güncelleme: 31.03.2025 22:44
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Fransa Le Pen’i yasakladı! Türkiye’yi savunan Yunan bakana yüklenen Vedat Milor tepki topladı

'Demokrasinin beşiği' olarak anılan Fransa'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasını eleştiren Emmanuel Macron’un ülkesinde, 2027 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını açıklayan Le Pen, yolsuzluk suçlamasıyla mahkum edilerek siyasi yasak aldı. Alınan bu karara ilişkin açıklamada bulunan Eski Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varoufakis, Macron’un Türkiye’ye yönelik eleştirilerine tepki gösterdi. Varoufakis, 'Türk mahkemeleri Erdoğan’ın rakibini yasakladığında liberal dünya isyan ediyor, Fransız mahkemeleri aynısını yapınca seviniyor. İnanılmaz bir yüzsüzlük.' dedi. Kent Lokantası'na yaptığı ziyaret sonrasında İBB'den para aldığı iddia edilen Vedat Milor ise Türkiye'yi savunan Varoufakis'in sözlerinden rahatsız olarak 'Yannis lütfen bu benzetmeyi yeniden düşün' paylaşımında bulundu. Milor'un bu çıkışı sosyal medyada büyük tepki çekerken 'Görüşleri bağımsız olamaz, para aldı' yorumları yapıldı. İşte detaylar...

Kimilerine göre "demokrasinin beşiği" olan Fransa'da flaş bir gelişme yaşandı. Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasını eleştiren Emmanuel Macron'un ülkesinde 2027 cumhurbaşkanı seçimleri için adaylığını duyuran Le Pen, yolsuzluktan suçlu bulunarak siyasi yasak aldı.

Emmanuel Macron ve Le Pen (AA)Emmanuel Macron ve Le Pen (AA)

MACRON İMAMOĞLU'NU SAVUNMUŞTU

Macron daha önce Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını eleştirerek Başkan Erdoğan'ı hedef göstermişti. Macron, İmamoğlu'nun tutuklanmasını ilişkin "Muhalefet figürleri ve sivil toplum üyelerinin sistematik soruşturmaya tabi tutulması, haber alma ve toplanma özgürlüğüne saldırılar ve İstanbul belediye başkanının gözaltına alınıp tutuklanması yalnızca pişmanlık duyulacak ihlal ve saldırılardır." demişti.

LE PEN'İ YASAKLAYAN FRANSA'YA YUNAN BAKANDAN TEPKİ

YUNAN BİLE ANLAMIŞ: ERDOĞAN YAPINCA SES ÇIKARANLAR FRANSA'DA OLUNCA SEVİNİYOR

Eski Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varoufakis ise Macron'un kendi ülkesinde yaşananları görmezden gelerek Türkiye mahkemelerini ve Başkan Erdoğan'ı suçlamasına tepki gösterdi. Varoufakis "Türk mahkemeleri Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimindeki rakibini yasakladığında, liberal dünya isyan ediyor ve Erdoğan'ın hukukun üstünlüğü argümanını reddediyor. Fransız mahkemeleri aynısını yaptığında ise seviniyorlar ve hukukun üstünlüğü söylemini papağan gibi tekrarlıyorlar. İnanılmaz bir yüzsüzlük." diyerek Macron'u hedef aldı.

Eski Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varoufakis (ahaber.com.tr)Eski Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varoufakis (ahaber.com.tr)

YUNAN BAKANIN SÖZLERİ VEDAT MİLOR'U KIZDIRDI

Öte yandan Eski Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varoufakis'in sözleri İBB'den Kent Lokantası ziyareti nedeniyle para aldığı iddia edilen Vedat Milor'u kızdırdı. Milor sosyal medyada Varoufakis'e "Yannis lütfen bu benzetmeyi yeniden düşün. Gerçekten sahte ve sana değer veren bizler için rahatsız edici" yorumunda bulunarak Yunan bakanı Erdoğan'ı savunduğu için eleştirdi.

Vedat Milor'un paylaşımı (X)Vedat Milor'un paylaşımı (X)

"MİLOR'UN GÖRÜŞÜ BAĞIMSIZ OLAMAZ PARA ALDI"

Milor'un paylaşımı sosyal medyada büyük tepki çekerken "Vedat Milor'un bu yorumu bağımsız bir görüş oluşturmuyor çünkü kendisine destek verdiği için İstanbul Belediye Başkanı'ndan para almıştı. Yannis Varoufakis yazdığında çok haklıydı ama Türkiye'ye olan nefretin nedeniyle cevap verdin." yorumu dikkatlerden kaçmadı.

Milor'un paylaşımı sosyal medyada tepki topladı (X)Milor'un paylaşımı sosyal medyada tepki topladı (X)

Öte yandan Milor'un sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti. Çok sayıda kullanıcı Yunan Bakan'ın Türkiye'yi savunduğu bir konuda Milor'un Türkiye düşmanlığı yapmasına tepki gösterdi.

İşte o paylaşımlardan bazıları...

"ÇILGIN GÜNLER YAŞIYORUZ"

Milor'un paylaşımı sosyal medyada tepki topladı (X)Milor'un paylaşımı sosyal medyada tepki topladı (X)

"Vedat Milor, bizi savunan Yunanistan eski Maliye Bakanı'na ayar veriyor. Çılgın günler yaşıyoruz"

Milor'un paylaşımı sosyal medyada tepki topladı (X)Milor'un paylaşımı sosyal medyada tepki topladı (X)

"AKIL ALMAZ BİR İKİYÜZLÜLÜK"

Gazeteci Zafer Şahin: Akıl almaz bir ikiyüzlülük!!! Yunan ekonomi profesörüne ait yukardaki ifade… Ve Vedat Milor'un bu paylaşıma verdiği seviyeli cevap…

Milor'un paylaşımı sosyal medyada tepki topladı (X)Milor'un paylaşımı sosyal medyada tepki topladı (X)

LE PEN "BENİ YARGILAYAMAZSINIZ" DEMEDİ

Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Le Pen beni yargılayamazsınız demiyor. Yargılandı ve karar da verildi. Bazıları batıcı olup yardım istiyor. Fransa'da sokağa maske takıp çıkarsanız binlerce euro cezası var." dedi.

Yunan bakanın sözleri A Haber ekranlarında yorumlandı (ahaber.com.tr)Yunan bakanın sözleri A Haber ekranlarında yorumlandı (ahaber.com.tr)

MACRON ELEŞTİRİYORDU BİZ DE BENZER AÇIKLAMALAR MI YAPALIM?

Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok ise "Fransa'da sokağa çıkarsanız çok kötü oluyor. Sokağa manke takıp çıkarsanız 45 bin euro ceza ödeyip 3 yıl da hapis yatıyorsunuz. Bedelini ödetiyorlar. Macron Türkiye'yi eleştiriyordu biz de benzer açıklamalar mı yapalım?" yorumunda bulundu.

LE PEN SUÇLU BULUNDU

Fransa'da 2027 cumhurbaşkanı seçimlerinde yarışacağını duyuran siyasetçi Marine Le Pen, Avrupa Birliği (AB) fonlarını kötüye kullanmaktan yargılandığı davada suçlu bulundu.

YOLSUZLUK SUÇLAMASI

Paris Ceza Mahkemesi, geçen yıl görülmeye başlanan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bir önceki seçimlerde de en büyük rakibi olan Fransız siyasetçi Le Pen'in yargılandığı davada kararını açıkladı.

Mahkeme, 2027'deki cumhurbaşkanı seçimleri için yeniden adaylığını duyuran Le Pen ve beraberindeki 8 Avrupa Parlamentosu (AP) üyesini, yolsuzluktan suçlu buldu.

EmmanEmman

5 YIL SEÇİMLERDEN MEN CEZASI

Paris Ceza Mahkemesi, Paris Savcılığının yargı makamının itirazları ve temyiz sürecinin sonuçlanmasını beklemek yerine aşırı sağcı lider hakkında 5 yıl boyunca seçimlerden men yasağının derhal uygulanması talebini kabul etti.

Paris Ceza Mahkemesi, Le Pen hakkında 5 yıl siyasi men yasağının derhal uygulanmasına, 2 yılı ertelenmiş 2 yılı elektronik kelepçe ile gözetim altında geçirilmek üzere 4 yıl hapis cezası ve 100 bin avro para cezası verilmesine karar verdi.

Aşırı sağcı siyasetçi Le Pen, hakkında verilen kararının okunmasını beklemeden mahkeme salonunu terk etti. Mahkemenin kararı, Le Pen'in cezasını hapishanede çekmeyeceği anlamına gelirken Le Pen'in avukatları kararı temyize götüreceklerini açıkladı.

Le Pen için karar çıktı: Hapis ve para cezasıLe Pen için karar çıktı: Hapis ve para cezası

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Fransa Le Pen’i yasakladı! Türkiye’yi savunan Yunan bakana yüklenen Vedat Milor tepki topladı Fransa Le Pen’i yasakladı! Türkiye’yi savunan Yunan bakana yüklenen Vedat Milor tepki topladı Fransa Le Pen’i yasakladı! Türkiye’yi savunan Yunan bakana yüklenen Vedat Milor tepki topladı
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