CHP’den sonu gelmez tehditler! Şimdi sıra TV kanallarında

CHP lideri Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu suç örgütü davasında tutuklu bulunan isimlerin yolsuzluğunu kapatmak için hem sokak çağrısı yaptı, hem Türkiye'yi Batı'ya şikayet etti hem de partisinin provokasyon niteliği taşıyan mitingini göstermeyen TV kanallarını tehdit etti. Kendilerince "yeni boykot listesi" açıklayan Özel Maltepe'deki CHP mitingini göstermeyen TV kanallarına yüklendi. Doğuş Grubu bünyesinde bulunan NTV'ye seslenen Özel, 4 dakika süre verdi.

Verdiği sürenin dolmasına rağmen NTV yayına girmeyince Özel, yeni boykot listesini tek tek açıkladı: "NTV, Star TV, Kral FM, Günaydın Restoran, Nusret, Volkswagen ve Audi boykot listemize giriyor. NTV'ye reklam verenlerin ürünlerini de almayacağız."

Saatler 15.00'i gösterdikten sonra Özgür Özel, NTV için resmen boykot çağrısı yaptı:

"Bu dakikadan itibaren bu NTV düzelip de boykot listesinden çıkana kadar NTV'yi izlemiyoruz. NTV'ye reklam verenlerin ürünlerini almıyoruz. Ve Doğuş grubu, Star TV, Kral FM... Günaydın Restoran'a gidilmiyor... Nusret'in kapısından bile geçilmiyor. Bunlar araba da satıyorlar. Bundan sonra Doğuş grubunun sattığı arabaları almayacağız. Maltepe'yi görmeyen satışın dibini görecek, söz veriyoruz."

RTÜK BAŞKANI ŞAHİN'DEN ÇOK SERT TEPKİ:

Basın özgürlüğünden söz edip basını tehdit yoluna kalkışan CHP lideri Özel'e çok sert sözlerle yanıt veren RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından "Günlerdir "özgür basın" nutukları atanların riyakârlığını bir kez daha gördük! Televizyonların yayın akışına müdahale ederek "son 2 dakika, son 3 dakika" diyerek kendilerini yayınlamayan kanalları boykot çağrılarıyla tehdit edenler, basın özgürlüğünden söz edemez! Ülkemizin gözbebeği olan yerli ve millî medya kuruluşlarımız ile özel ve kamu teşebbüslerini boykot adı altında hedef göstermek, bu kurumlarda çalışan binlerce emekçiyi ve ailelerini doğrudan hedef almak, özgürlük değil en hafif tabirle baskıdır, zulümdür! Bu söylemlerin canlı yayınlarla ya da sonradan haberler, alt yazılar veya bant yayınları aracılığıyla yayılması ise açıkça suçtur! Her ne olursa olsun, RTÜK olarak görevimizin başındayız! Her türlü baskı, hakaret ve tehdide rağmen, hukukun bize verdiği yetki çerçevesinde aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz! Tüm baskılara rağmen yayın akışını değiştirmeyen ve basın özgürlüğünü savunan medyamıza teşekkür ederiz. Bu tutumları, demokrasimizin ve halkımızın doğru bilgilendirilmesinin teminatıdır. Hiç kimse, hiçbir kurum-kuruluş bir grubun, zümrenin veya siyasi oluşumun sözcüsü ve emir eri değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." dedi.