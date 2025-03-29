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Bakan Şimşek'ten Özgür Özel'in iddialarına jet yalanlama: Söz konusu olamaz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 29.03.2025 16:40
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Bakan Şimşek’ten Özgür Özel’in iddialarına jet yalanlama: Söz konusu olamaz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı raporlarına ilişkin iddialarını yalanladı. Bakan Şimşek, 'Savcılık tarafından talep edilen MASAK raporları doğrudan savcılık makamına raporlanmakta olup, savcılık dışında kimsenin bilgisi ve müdahalesi söz konusu olamaz.' ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı raporlarına ilişkin iddialarına jet yanıt geldi.

(FOTO: ahaber.com.tr) (FOTO: ahaber.com.tr)

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ana muhalefet partisi liderinin ithamlarına karşın devlet kurumlarının işleyişi hakkında açıklama yapılması gereği hasıl olmuştur. Savcılık tarafından talep edilen MASAK raporları doğrudan savcılık makamına raporlanmakta olup, savcılık dışında kimsenin bilgisi ve müdahalesi söz konusu olamaz."

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