Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir "terörden" tutuklandı

(Foto: DHA)

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarıldıktan sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giderek teslim olan ve sonrasında gözaltına alınan Özdemir'in savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Özdemir, savcılıkta ifadesi alındıktan sonra, "terör örgütüne yardım etmek" suçundan tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

(Foto: DHA)

TUTUKLANDI

Özdemir, sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, firari durumda olan örgütün siyasal alan sorumlusu Azad Barış, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) mensubu Havun Altun'u yakalama çalışmaları devam ediyor

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik yürütülen terör soruşturması kapsamında, Ekrem İmamoğlu serbest bırakılmış, Mahir Polat ve Resul Emrah Şahan ile Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, Ebru Özdemir, Azad Barış ve Hunav Altun hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.