ABD Dışişleri Bakanı Rubio’dan İmamoğlu açıklaması: Washington her biri hakkında fikir belirtmeyecektir

CHP'li eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması hakkında ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İmamoğlu'nun tutuklanmasına alınmasına ilişkin "Türkiye'nin kendi iç politik değerlendirmeleri var Washington her biri hakkında fikir belirtmeyecektir." açıklamasını yaptı.

Rubio, "ABD Türkiye ile Suriye ve diğer bölgelerde işbirliği içinde olmak istiyor." ifadelerini kullanırken, "İlk döneminde başkan Donald Trump'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile çok iyi bir çalışma ilişkisi vardı, Washington bunu yeniden başlatmak istiyor." dedi.

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