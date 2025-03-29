Resmi Gazete’de yayımlandı! Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz

Bu gece yarısından çarşamba günü saat 07.00'a kadar köprü ve otoyollar ücretsiz oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bu gece yarısından çarşamba günü saat 07.00'a kadar köprü ve otoyollar ücretsiz oldu.

Öte yandan bayram süresince Marmaray, Başkentray, İzban, Gayrettepe-Havalimanı metrosu ücretsiz olarak oldu.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"RAMAZAN BAYRAMI'NDA ÜCRETSİZ ULAŞIM MÜJDESİ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu sosyal medya hesabından ulaşım müjdesini verdi. Uraloğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Ramazan Bayramı'nda Ücretsiz Ulaşım Müjdesi! Milletimize bayram hediyesi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla; 29 Mart Cumartesi gece 00.00 - 2 Nisan Çarşamba sabah 07.00 arası: Karayolları Genel Müdürlüğü'müze bağlı otoyollar ile FSM ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 30 Mart Pazar gece 00.00 - 1 Nisan Salı gece 24.00 arası: Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metrosu ve belediye toplu taşıma hatları ücretsiz hizmet verecek. Bayramda sevdiklerinize güvenle kavuşun diye, biz görevdeyiz.