Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in hedef gösterdiği D&R’a ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz gün firma firma isim vererek boykot çağrısında bulundu.

(Foto: AA)

ÖZEL'İN HEDEFİ YERLİ MARKALAR!

Terör devleti İsrail'in Gazze'deki katliamlarına sesini çıkarmayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş ve Beykoz belediyeleri ile başlayıp İBB'ye sıçrayan büyük rüşvet ve yolsuzluk iddialarına tek kelime açıklama getirmeyip yine işin kolayına kaçtı ve hem medyaya hem markalara savaş açtı.