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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in hedef gösterdiği D&R’a ziyaret

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.03.2025 19:20 Güncelleme: 27.03.2025 19:46
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in hedef gösterdiği D&R’a ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk soruşturması' kapsamında tutuklanmasının ardından Saraçhane'de yaptığı konuşmalarda milli medyayı ve Türkiye ekonomisine katkı sağlayan yerli markaları hedef aldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve AK Partili vekiller CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in hedef gösterdiği D&R’ı ziyaret etti. Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özel'e tepki göstererek, 'Bu aziz millet, sizlerin faşizan siyasetinize kendi emeğini yem etmeyecektir.' ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz gün firma firma isim vererek boykot çağrısında bulundu.

(Foto: AA)(Foto: AA)

ÖZEL'İN HEDEFİ YERLİ MARKALAR!
Terör devleti İsrail'in Gazze'deki katliamlarına sesini çıkarmayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş ve Beykoz belediyeleri ile başlayıp İBB'ye sıçrayan büyük rüşvet ve yolsuzluk iddialarına tek kelime açıklama getirmeyip yine işin kolayına kaçtı ve hem medyaya hem markalara savaş açtı.

(FOTO: ahaber.com.tr) (FOTO: ahaber.com.tr)

BAKAN TEKİN'DEN ÖZEL'İN HEDEF GÖSTERDİĞİ D&R'A ZİYARET
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in hedef gösterdiği D&R'ı ziyaret etti. Ziyarette AK Parti milletvekilleri; Orhan Yeğin
Murat Alparslan, Zeynep Yıldız, Kurtcan Çelebi de yer aldı.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"MİLLET SİZLERİN FAŞİZAN SİYASETİNİZE KENDİ EMEĞİNİ YEM ETMEYECEKTİR"
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Tekin şu ifadelere yer verdi: Gazze'de yaşananlar karşısında sesleri çıkmayan ve siyonist destekçisi şirketler için "boykot" kararı alamayanlar milletimizin emeği ile üretilen markalarımıza "boykot" kararı almışlar.

(FOTO: ahaber.com.tr) (FOTO: ahaber.com.tr)

Bu aziz millet, sizlerin faşizan siyasetinize kendi emeğini yem etmeyecektir. Ankara/ D&R

(Foto: ahaber.com.tr)(Foto: ahaber.com.tr)

Bakan Tekin'e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in hedef gösterdiği D&R’a ziyaret Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in hedef gösterdiği D&R’a ziyaret Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in hedef gösterdiği D&R’a ziyaret
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