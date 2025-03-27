Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in hedef gösterdiği D&R’a ziyaret
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk soruşturması' kapsamında tutuklanmasının ardından Saraçhane'de yaptığı konuşmalarda milli medyayı ve Türkiye ekonomisine katkı sağlayan yerli markaları hedef aldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve AK Partili vekiller CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in hedef gösterdiği D&R’ı ziyaret etti. Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özel'e tepki göstererek, 'Bu aziz millet, sizlerin faşizan siyasetinize kendi emeğini yem etmeyecektir.' ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz gün firma firma isim vererek boykot çağrısında bulundu.
ÖZEL'İN HEDEFİ YERLİ MARKALAR!
Terör devleti İsrail'in Gazze'deki katliamlarına sesini çıkarmayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş ve Beykoz belediyeleri ile başlayıp İBB'ye sıçrayan büyük rüşvet ve yolsuzluk iddialarına tek kelime açıklama getirmeyip yine işin kolayına kaçtı ve hem medyaya hem markalara savaş açtı.
BAKAN TEKİN'DEN ÖZEL'İN HEDEF GÖSTERDİĞİ D&R'A ZİYARET
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in hedef gösterdiği D&R'ı ziyaret etti. Ziyarette AK Parti milletvekilleri; Orhan Yeğin
Murat Alparslan, Zeynep Yıldız, Kurtcan Çelebi de yer aldı.
"MİLLET SİZLERİN FAŞİZAN SİYASETİNİZE KENDİ EMEĞİNİ YEM ETMEYECEKTİR"
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Tekin şu ifadelere yer verdi: Gazze'de yaşananlar karşısında sesleri çıkmayan ve siyonist destekçisi şirketler için "boykot" kararı alamayanlar milletimizin emeği ile üretilen markalarımıza "boykot" kararı almışlar.
Bu aziz millet, sizlerin faşizan siyasetinize kendi emeğini yem etmeyecektir. Ankara/ D&R
Bakan Tekin'e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 28 Mart Cuma hutbesi konusu: Ramazan’a Veda Ederken
- Hamam böcekleri neden eve geliyor? İşte cevabı
- Tarım ve Orman Bakanlığı 2025 kura sonuçları: OGM 4.500 işçi alımı yapacak! İşte isim listesi
- Ramazan Bayramı namazı saat kaçta? Diyanet açıkladı! İl il bayram namazı vakitleri
- Bağırsakları resetliyor! Her gün 1 porsiyon tüketmeniz için 5 neden
- Arefe günü marketler ve AVM’ler açık mı? 29 Mart arefe günü AVM ve marketler saat kaçta kapanacak?
- Berkin Usta kimdir? Uludağ otel yangını sırasında hayatını kaybeden Milli Kayakçı Berkin Usta kaç yaşındaydı?
- Noterler arefe günü açık mı, kapalı mı? 29 Mart arefe günü noterler çalışıyor mu?
- Arefe duası Arapça ve Türkçe okunuşu: Arefe Günü için okunacak dualar ve sureler
- Arefe günü hangi tesbihler çekilir? 4 adet zikir ve dua
- Arefe günü kargo çalışıyor mu? Yurtiçi, Sürat, PTT ve MNG kargo çalışma saatleri
- Arefe günü eczaneler açık mı? 29 Mart eczaneler saat kaça kadar hizmet verecek?