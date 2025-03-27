CHP'li İBB'nin İstanbul vurgunu! Hizmete değil yolsuzluğa giden para: 560 milyar TL neler yapılabilirdi?
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı. İmamoğlu'nun tutuklanması ile İBB'deki yolsuzluğa ilişkin flaş detaylar ortaya çıkmaya devam ederken söz konusu 560 milyar TL başta İstanbul olmak üzere birçok noktada vatandaşa hizmet için kullanılabilirdi ancak tüm bu para yolsuzluğa gitti. Peki 560 milyar TL neler yapılabilirdi? Gelin beraber bakalım...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.
HAYALİ İHALELER İLE KAMU ZARARI!
Sulh ceza hakimliğinin tutuklama kararında, "Ekrem İmamoğlu liderliğinde, yöneticiliğini Murat Ongun'un yaptığı yapıda, Medya AŞ ve Kültür A.Ş. ve Kültür A.Ş. üzerinde yakın çevresi aracılığıyla birçok ihaleye fesat karıştırıldığı, hayali ihaleler ile kamu kurumu zararına dolandırıcılık faaliyetleri gerçekleştiği ve naylon faturaların kesildiği" kaydedildi.
"KİŞİSEL ZENGİNLEŞME"
"Yöneticiliğini Fatih Keleş'in yaptığı yapıda, 'kasa' olarak tabir edilen iş adamlarına ihalelerde ayrıcalıklar tanındığı, rüşvet ve irtikap neticesinde elde edilen gayrimenkullerin bu iş adamlarının üzerine verildiği, Keleş'in belediyeden alacaklarını tahsil etmek isteyen iş adamlarından 'komisyon' adı altında paralar aldığı" belirtilen kararda, "Yöneticiliğini Tuncay Yılmaz'ın yaptığı yapıda, iş adamlarından temin edilen menfaatlerin örgüt lideri Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olan şirketler üzerine alınarak kişisel zenginleşmesinin sağlandığı" anlatıldı.
Kararda, "Yöneticiliğini Ertan Yıldız'ın yapmakta olduğu yapıda şüphelilerin farklı belediye sınırlarında kalan bazı iş insanlarını para vermeye zorladıkları, para vermeyenlere idari yaptırımlar uyguladıklarına ilişkin tespitlerin yapıldığı" ifade edildi.
GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDILAR
İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın görevlerinden uzaklaştırıldığını bildirdi.
CHP'li İBB'nin yolsuzluğu kapsamında bahsi geçen 560 milyar TL tepkilere neden oldu. Bu miktar ile başta İstanbul olmak üzere birçok ilde vatandaşa hizmet için kullanılabilirdi. Peki 560 milyar TL ile neler yapılabilirdi? İşte o liste...
-Yolsuzluk soruşturmasında geçen 560 milyar TL ile 100 yataklı 11.400 adet öğretmenevi yapılabilirdi.
-İBB'nin yolsuzluğunda kullandığı 560 milyar TL ile 4 derslikli 19.000 adet anaokulu yapılabilirdi.
-560 milyar TL ile 8 derslikli 11.400 adet anaokulu yapılabilirdi.
-560 milyar TL ile 12 derslikli 5.712 ilkokul, ortaokul ve lise yapılabilirdi.
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