CHP’li İBB’nin İstanbul vurgunu! Hizmete değil yolsuzluğa giden para: 560 milyar TL neler yapılabilirdi?

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GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDILAR

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın görevlerinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

CHP'li İBB'nin yolsuzluğu kapsamında bahsi geçen 560 milyar TL tepkilere neden oldu. Bu miktar ile başta İstanbul olmak üzere birçok ilde vatandaşa hizmet için kullanılabilirdi. Peki 560 milyar TL ile neler yapılabilirdi? İşte o liste...