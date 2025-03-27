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Grand Kartal Otel'deki yangınla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan flaş açıklama: 6 tutuklama daha

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.03.2025 09:47 Güncelleme: 27.03.2025 09:53
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Grand Kartal Otel’deki yangınla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan flaş açıklama: 6 tutuklama daha

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Kartalkaya'da yanan ve 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği otel yangını ile ilgili yürütülen soruşturma hakkında açıklama yaptı. Bakan Tunç, 'Bilirkişi raporunda yangın faciasında kusuru bulunduğu tespit edilen 6 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verilmiştir. Halihazırda soruşturma kapsamında 20 şüpheli tutuklu olup, adli soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir.' ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınına ilişkin, "Bilirkişi raporunda yangın faciasında kusuru bulunduğu tespit edilen 6 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 21 Ocak'ta meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında, İstanbul Teknik Üniversitesinden akademisyenlerden oluşan uzman bilirkişi heyetinin hazırladığı raporun Cumhuriyet Başsavcılığına sunulduğunu bildirdi.

Tunç, şunları kaydetti: "Bilirkişi raporunda yangın faciasında kusuru bulunduğu tespit edilen 6 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verilmiştir. Halihazırda soruşturma kapsamında 20 şüpheli tutuklu olup, adli soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir. Bu elim faciada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum."

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Grand Kartal Otel’deki yangınla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan flaş açıklama: 6 tutuklama daha Grand Kartal Otel’deki yangınla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan flaş açıklama: 6 tutuklama daha Grand Kartal Otel’deki yangınla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan flaş açıklama: 6 tutuklama daha
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