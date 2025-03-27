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Uludağ’da otel yangını: 2 can gitti! Alevler nasıl hızla yayıldı?

Fatih Murat Erdoğan Fatih Murat Erdoğan
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.03.2025 09:17 Güncelleme: 27.03.2025 09:47
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Uludağ’da otel yangını: 2 can gitti! Alevler nasıl hızla yayıldı?

Uludağ’da bulunan ve denetimler sonrası mühürlenen Kervansaray isimli otelde sabah erken saatlerde çıkan yangında 2 can kaybı yaşanırken 1 kişi de hastaneye kaldırıldı. Gelişmeleri A Haber’de değerlendiren yangın güvenlik uzmanı Metin Şahin Türkiye’nin yangın yönetmeliği konusunda eksiği olmadığını ancak uygulamadaki yanlışlıklara dikkat çekerken yangın bölmelerinin önemine vurgu yaptı.

Uludağ Kayak Merkezi 1. Oteller Bölgesi'nde basit konaklama belgesi süresi dolan ve o dönem Milli Parklar'daki tahsis süreci sona erdiği için belediyenin iş yeri açma ruhsatını yenilemediği otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

ULUDAĞ'DA OTEL YANGINI! KRİTİK 90 DAKİKA…

MAHKEMEDEN TAHLİYE KARARI

Yangına müdahale sürerken otelin Kartalkaya'da yaşanan yangın felaketinin ardından başlatılan denetimlerde kapatıldığı ve boş olduğu belirtildi. Otel hakkında mahkemece de tahliye kararı verildiği öğrenildi.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

YÖNETMELİK VE KRİTİK 90 DAKİKA

Yangında 2 can kaybı yaşanırken 1 kişi de hastaneye kaldırıldı. Gelişmeleri A Haber'de değerlendiren yangın güvenlik uzmanı Metin Şahin, "Türkiye'nin yangın yönetmeliğinde hiçbir eksik yok maalesef uygulama tarafında bunlar yapılmıyor. Aktif sistemlerle pasif yangın sistemleri iş birliği içinde olmalıdır. Binanın ya da otelin bir bölümünde yangın çıktığı zaman alevler söndürülmese bile 90 dakika boyunca yangın bölmesinin dışına çıkmaması lazım." dedi.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

EN BÜYÜK SORUN!

Yangın güvenlik uzmanı Metin Şahin: Görüntülere bakıldığı zaman alevlerin çok hızlı yayıldığını görüyoruz. Farklı bölgelere de sıçramış ve 1 can kaybımızı var. Bunun zehirlenmeden olma ihtimali çok yüksek.

Türkiye'deki otellerimiz ve başka tipteki binalarımızdaki en büyük sorunumuz yangın konusunda çok eksiklerin olmasıdır. Bu da maalesef bizi üzen facialara yol açıyor. Alevler bina içinde çok hızlı ilerliyor. Yangın bölmeleri konusunda Türkiye'de ciddi sorunlar var. Bu da işletmelerde yangın anında üzücü hadiselere yol açıyor.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

ALEVLER NASIL HIZLI YAYILDI?

İşletme içinde yer alan restoranların yangın bölmeleri olmalı. Bu restoranın ya da mutfağın duvarı, döşemesi, tavanı kapısı yangına dayanıklı olmalıdır. Bunlar ülkemizde tam olarak uygulanmıyor. Burada çıkan yangın çok hızlı şekilde binaya yayılıyor.

Duvarlar, döşemeler ve diğer unsurlar yangına karşı dayanıklı yapılıyor ama kapısı dayanıksız olduğu için alevler buradan yayılıyor. Bolu'daki yangında da aynı durum vardı. En büyük sorun alevin yayılması ve yangın bölümlerinin olmamasıdır. Yapılan denetimler periyodik bakımlar ve otomasyon sistemlerine yönelik oluyor. Pasif yangınlar için yangın bölmeleri, kaçış senaryoları, duman tahliye sistemleri bunlar denetlenmiyor.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

KRİTİK 90 DAKİKA HESABI

Yangının çıktığı bölgede söndürme sistemi devreye girerse zaten sorunun çoğu ortadan kalkacaktır. Aktif sistemlerle pasif yangın sistemleri iş birliği içinde olmalıdır. Binanın ya da otelin bir bölümünde yangın çıktığı zaman alevler söndürülmese bile 90 dakika boyunca yangın bölmesinin dışına çıkmaması lazım.

İşte buradaki 90 dakika itfaiyenin gelmesi ve alevleri söndürmesi için yeterli bir süredir. Yangın bölmelerimiz olmadığı için yangın çok hızlı yayıldığı için müdahale zor oluyor.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

YÖNETMELİK VE UYGULAMA ÇELİŞKİSİ

Türkiye'nin yangın yönetmeliğinde hiçbir eksik yok maalesef uygulama tarafında bunlar yapılmıyor. Yangın bölmesi demek o kısmın yangına dayanıklı duvarlardan, tavan ve döşeme sistemlerinden yapılması gerekiyor. Duvar içinden geçen elektrik ve hava sistemleri yapıldıktan sonra yalıtım yapılması çok önemli. Bunu biz görmüyoruz ancak alevler buradan hızla yayılıyor. Yangın dayanıklı kapı yoksa alevler buradan da binayı sarıyor. Yangın bölmesi çıkan yangını oraya hapsetmelidir.

Ekran görüntüsü / A Haber Ekran görüntüsü / A Haber

YANGIN DOĞRUSAL DEĞİL İVMELİ BÜYÜR

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı Dr. Nuri Bingöl: Kartalkaya otel yangınından sonra denetlenen ve kapanan bir çok otel var. İşletme ruhsatı iptal edilmiş. Burada konaklayan insanlar olsaydı çok büyük facia olabilirdi.

Yangın doğrusal değil ivmeli büyür. Küçük gibi görünür ama büyük bir facia ortaya çıkarır. Yangını küçük sanıp eşyalarını almak içeri giren 2 kişi bundan dolayı hayatını kaybetmiş olabilir.

Ekran görüntüsü / A Haber Ekran görüntüsü / A Haber

YANGIN SİSTEMLERİ KAPALI OLMAMALI

Pistler tarafında görünen bir yangın var ancak itfaiyenin alevlere ulaşacağı bir yer var. Bölgede itfaiye ekiplerinin olması hızlı müdahaleyi sağlamış. Uludağ bölgesinde bir itfaiye biriminin olması çok önemli. Dönemsel olarak nüfusun arttığı yerlerde dönemsel de olsa itfaiye biriminin olması gerekir ve beklenir.

İşletme sisteminin kapalı olması yangın sistemlerinin olmaması ya da bu sistemlerin kapalı olması anlamına gelmez. Yangın sistemleri kapalı olmamalıdır. Burada mutfağın açık olmaması lazım.

Uludağ’da otel yangını: 2 can gitti! Alevler nasıl hızla yayıldı?
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Uludağ’da otel yangını: 2 can gitti! Alevler nasıl hızla yayıldı? Uludağ’da otel yangını: 2 can gitti! Alevler nasıl hızla yayıldı? Uludağ’da otel yangını: 2 can gitti! Alevler nasıl hızla yayıldı?
Uludağ’da otel yangını!Uludağ’da otel yangını! ULUDAĞ'DA OTEL YANGINI!

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