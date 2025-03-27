Uludağ’da otel yangını: 2 can gitti! Alevler nasıl hızla yayıldı?

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EN BÜYÜK SORUN!

Yangın güvenlik uzmanı Metin Şahin: Görüntülere bakıldığı zaman alevlerin çok hızlı yayıldığını görüyoruz. Farklı bölgelere de sıçramış ve 1 can kaybımızı var. Bunun zehirlenmeden olma ihtimali çok yüksek.

Türkiye'deki otellerimiz ve başka tipteki binalarımızdaki en büyük sorunumuz yangın konusunda çok eksiklerin olmasıdır. Bu da maalesef bizi üzen facialara yol açıyor. Alevler bina içinde çok hızlı ilerliyor. Yangın bölmeleri konusunda Türkiye'de ciddi sorunlar var. Bu da işletmelerde yangın anında üzücü hadiselere yol açıyor.