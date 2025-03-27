Adana’da kaçakçılık operasyonu: 14 milyon TL ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D.Ç.'nin (23) il dışına doldurulmuş sigara götüreceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler şüpheliyi Yüreğir ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi'nde bulunan deposuna kadar takip etti.

Depoya giren şüpheli, aracına doldurulmuş sigaraları yüklediği sırada polis tarafından basıldı.

Depoda piyasa değeri yaklaşık 14 milyon TL olan 4 milyon 125 bin adet doldurulmuş sigara ele geçirildi.



Emniyette ifadesi alınan şüphelinin, "Ucuz buldum, alıp depoladım. Daha sonra satacaktım" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından D.Ç. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.