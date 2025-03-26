MHP Genel Başkanı Bahçeli’den Kadir Gecesi mesajı

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KADİR GECESİ'NDE NE OLDU? İLK VAHYİN GİZEMİ VE FAZİLETİ

Kadir Suresi'nde bu gece şöyle anlatılıyor:

Şüphesiz ki biz onu (Kur'ân) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler. O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir. (Kadir Suresi, 1-5)

🔸Fikriyat'ta yer alan kaynaklara göre, indirilen ilk ayetler Alak Suresi'nin ilk 5 ayetidir. Peygamber Efendimiz 40 yaşına yaklaştığında toplumdan uzaklaşarak Mekke'nin kuzeyinde, Nur Dağı'ndaki Hira mağarasında inzivaya çekilmiştir. 610 yılında bir Ramazan gecesi (Kadir gecesi) hırkasına bürünüp Hira Mağarasında tefekküre daldığı bir sırada ilk vahyi "Oku!" emriyle almıştır.

🔸Kur'an'da geçen Duhân Suresi'nde, bu gece hikmetli işlerin takdir edildiği belirtilir. Bir sonraki yılın rızık, ömür, musibet gibi kader planlamaları bu gecede yazılır.

🔸Kadir Gecesi'nde Cebrail (a.s.) ve diğer melekler, Allah'ın izniyle yeryüzüne iner. Müminlerin dualarına eşlik eder, rahmet ve bereket getirirler. Müminler için dua ve istiğfarda bulunurlar. Bu durum şöyle rivâyet edilir:

"Kadir gecesi olunca, Allah Teâlâ, Cebrâil -aleyhisselâm-'a sayıları yetmiş bin olan Sidre-i Müntehâ melekleriyle beraber yeryüzüne inmelerini emreder. Beraberlerinde nûrdan sancaklar vardır. Yeryüzüne indiklerinde Cebrâil kendi sancağını, diğer melekler de kendi sancaklarını şu dört yere dikerler:

Kâbe'nin yanına, Nebiyy-i Zîşân -sallâllâhu aleyhi ve sellem-'in kabrine, Beyt-i Mukaddes mescidine (Mescid-i Aksâ'ya), Tûr-i Sînâ mescidine...

Sonra Cebrâil -aleyhisselâm- meleklere:

«-Dağılın!..» der.

🔸Kadir Gecesi boyunca yeryüzünde barış, huzur ve esenlik hakim olur. Tan yeri ağarıncaya dek bu ilahi atmosfer devam eder.

🔸Kadir Gecesi, Allah'ın affının sınırsız tecelli ettiği mübarek bir zaman dilimidir. Samimi tövbe ve istiğfar ile geçirilen Kadir Gecesi, müminler için arınma ve bağışlanma vesilesidir. Bu gece ibadetle geçirilmeli, bol bol dualar edilmelidir.

KADİR GECESİ NASIL İHYA EDİLMELİ?

Kur'an-ı Kerim'de Leyletü'-l-Kadr olarak geçen bu mübarek geceyi huşu içinde ihya etmek isteyen müminler, Kur'an okumalı, nafile namazları kılmalı, Peygamber Efendimize salavat getirmeli, tevbe ve istiğfar etmeli, sadaka vermeli ve bol bol dua etmelidir. Allah'a daha da yakınlaşmak adına ibadetler içtenlikle yapılmalıdır.